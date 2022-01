La prima puntata di Amici 2022 si apre con l’ingresso in studio di Maria De Filippi che saluta pubblico, insegnanti e ragazzi, come da tradizione. E, in assoluta normalità, ecco apparire Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Veronica Peparini in collegamento da casa. Nessuna spiegazione perché, ormai, è anche scontato giustificare l’assenza di qualcuno in uno studio quando i dati legati al Covid-19 sono altissimi. Saranno in autosorveglianza o positivi senza (o con pochi) sintomi? Non si sa ma nemmeno è importante, dal momento che la puntata inizia e scorre come con consueta regolarità.

Rudy Zerbi scherza sul suo nuovo look, senza barba (“E ho tagliato anche i capelli!!) chiedendo a Maria se appare anche più giovane. “Sembri un diciassettenne!” commenta la conduttrice, andando avanti con la registrazione della puntata, avvenuta ieri, 8 gennaio 2022.

Un altro esempio di come il Covid si affacci sempre più -ahimè- anche nella quotidianità televisiva. Proprio nei giorni scorsi, sempre su TvBlog vi avevamo parlato delle prime conduzioni con mascherina. Anna Falchi, a “I fatti vostri”, martedì 4 gennaio, si è presentata in studio con una Ffp2, spiegando:

Un mondo d’amore (cantata come sigla dal maestro Palatresi, ndr) ci sta proprio perfetta perché è lo spirito con cui io sono venuta qui oggi, per l’amore per la mia squadra, che ormai è la mia famiglia, per il mio socio e per tutti. Spieghiamo al pubblico cosa succede. Io ieri non ci sono stata perché ho avuto un contatto con un positivo: ho fatto cinque giorni di autosorveglianza e le regole nuove prevedono che, nonostante io abbia fatto due tamponi negativi e abbia tre vaccini, debba tenere l’Ffp2 per altri cinque giorni.

Poi, rivolgendosi al pubblico, ha anche rassicurato sulle condizioni di salute sue e del positivo con il quale era entrata in contatto:

Il positivo di cui si parla è Daniele, che sta bene, è a casa e vi saluta. È tornata anche Ilaria (i due si occupano del gioco del porcellino, ndr).

L’ombra del Covid (visto anche i dati delle ultime settimane) condiziona inevitabilmente anche il piccolo schermo. Ma, anche in questo caso, giustamente, The show must go on.