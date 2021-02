Oggi, sabato 27 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici 20. Si tratta dello speciale come sempre condotto da Maria De Filippi e in onda a partire dalle ore 14.10.

L’appuntamento proposto oggi dalla rete ammiraglia di Mediaset è stato in realtà registrato ieri negli studi Elios di Roma. Grazie a Il Vicolo delle news, siamo in grado di anticiparvi quanto è accaduto.

Per farlo – e fatelo solo se non siete contrari agli spoiler – cliccate qui.

Ospite della puntata di oggi di Amici 20 sarà Ben, del gruppo Benji & Fede, che canterà il brano Finché le stelle non brillano, tratto dal suo disco solista, California.

Nel corso della settimana Rudy Zerbi ha sospeso la maglia di tre cantanti, ossia Deddy, Leonardo e Sangiovanni. Motivo? La mancanza di pulizie della loro stanza e aver saltato, da inizio febbraio, le lezioni in palestra per migliorare il proprio modo di cantare.

Stessa sorte anche per Enula, Ibla, Alessandro e Aka7even, colpevoli di aver lasciato in disordine gli spazi comuni della scuola della musica di Maria De Filippi.

Il serale di Amici, come anticipato da TvBlog nei giorni scorsi, dovrebbe iniziare sabato 20 marzo. Anche se, come spesso accade soprattutto dalle parti di Mediaset, non sono da escludere variazioni di palinsesto.

Per il momento non si hanno notizie sul cast della versione serale del talent, che fino a questo momento ha fatto il pieno di ascolti, soprattutto negli appuntamenti del daytime su Canale 5 (quelli su Italia 1 soffrono intorno al 3% di share) e del sabato pomeriggio. La settimana scorsa, per esempio, lo speciale di Amici 20 è stato visto da oltre tre milioni e mezzo di spettatori, con il dato medio dello share superiore al 23%.

Numeri che sembrano poter dare garanzie per il serale, che sarà dunque collocato come accade da alcuni anni, al sabato.