Amici 20, maglia sospesa per Sangiovanni: “Sono qua per cantare, sennò andavo al Grande Fratello” (video)

Rudy Zerbi, oggi, nel corso del daytime di ‘Amici 20’, in onda, venerdì 26 febbraio 2021, Rudy Zerbi ha deciso di sospendere la maglia di 3 suoi allievi: Deddy, Leonardo e Sangiovanni per la mancanza pulizie della loro stanza e, per aver saltato, da inizio febbraio, le lezioni in palestra per migliorare il proprio modo di cantare.

Sangiovanni non ha preso di buon grado la punizione (nessuna esibizione durante lo speciale del sabato e lezioni con i vocal coach posticipate di una settimana) minacciando di lasciare il programma:

Io la scuola non la voglio fare, sono qua per cantare. Mi sono rotto il caxxo. Tanto se spacco qua spacco pure fuori. Non mi interessa un caxxo. Non mi interessa proprio. Oggi esco, io così non ci voglio stare. Non sono venuto qua per queste caxxate. Io non voglio viverle queste cose. Non sono qua per fare il reality show, sennò andavo al Grande Fratello, sono venuto qua per cantare. E se non vado quattro volte in palestra non merito di non poter cantare. Io qui non ci voglio stare. Mi sono proprio rotto il caxxo di queste dinamiche per una caxxo di palestra. Adesso non posso neanche cantare. Ma dove caxxo siamo arrivati? Sono qua per cantare o per andare a scuola? Se sono qua per andare a scuola, me ne vado. La scuola non l’ho mai voluta fare. Io voglio cantare, non voglio andare in palestra di mattina e fare 45 minuti del caxxo. Non voglio. E se mi dicono che lo devo fare allora me ne vado.