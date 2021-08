Quali serie tv ci aspettano a settembre su Amazon Prime Video? da storiche aggiunte al catalogo come ER e Grey’s Anatomy all’attesa ultima stagione di Goliath anche questo mese Amazon non delude le aspettative. Ma vediamo insieme cosa c’è in arrivo a settembre.



Amazon Prime Video le serie tv a settembre

Mercoledì 1 E.R. – Medici in prima Linea: tutte le 15 stagioni della storica serie tv medical drama

tutte le 15 stagioni della storica serie tv medical drama Domenica 5 Fear the Walking Dead s.6

s.6 Lunedì 6 Grey’s Anatomy s.16

s.16 Venerdì 10 Voltaire High : period drama francese ambientato nel 1963 quando per la prima volta il Voltaire diventa un liceo misto con ragazzi e ragazze che però sono soltanto 11.

: period drama francese ambientato nel 1963 quando per la prima volta il Voltaire diventa un liceo misto con ragazzi e ragazze che però sono soltanto 11. Venerdì 17 Back to the Rafters : a sei anni di Packed to the Rafters torna la famigli australiana, Dave e Julie sono in campagna insieme alla giovane Ruby e tutti si ritrovano a Sydney per il loro 35esimo anniversario

: a sei anni di Packed to the Rafters torna la famigli australiana, Dave e Julie sono in campagna insieme alla giovane Ruby e tutti si ritrovano a Sydney per il loro 35esimo anniversario Giovedì 23 Nove Perfetti Sconosciuti l’ultima puntata

l’ultima puntata Venerdì 24 Goliath s.4: ultima stagione per la serie con Billy Bob Thornton nei panni di Billy McBride che tornerà alle sue radici di avvocato e insieme a Patty (Nina Arianda) proverà a fermare un Golia americano come l’industria degli oppioidi.

Amazon Prime Video 5 serie tv da recuperare

Nell’ampio catalogo di titoli di Amazon Prime Video, proviamo a sceglierne 5 da vedere questo mese insieme a quelle in arrivo:

Fleabag, due stagioni della comedy inglese che ha lanciato la carriera di Phoebe Waller Bridges, se ne è sempre parlato tanto è l’occasione giusta per recuperarla.

due stagioni della comedy inglese che ha lanciato la carriera di Phoebe Waller Bridges, se ne è sempre parlato tanto è l’occasione giusta per recuperarla. The Man in the High Castle , per il fascino di un racconto che ribalta la storia e mostra quello che sarebbe potuto succedere se i nazisti avessero vinto la guerra

, per il fascino di un racconto che ribalta la storia e mostra quello che sarebbe potuto succedere se i nazisti avessero vinto la guerra Hunters s.1, a proposito di nazisti, perchè non recuperare la prima stagione di questa serie tv che con lo stile del fumetto mostra le vicende di un gruppo di cacciatori di nazisti negli anni ’70

s.1, a proposito di nazisti, perchè non recuperare la prima stagione di questa serie tv che con lo stile del fumetto mostra le vicende di un gruppo di cacciatori di nazisti negli anni ’70 Modern Love s.1-2, due stagioni antologiche per raccontare diverse facce dell’amore, per chi ha voglia di sentirsi romantico

s.1-2, due stagioni antologiche per raccontare diverse facce dell’amore, per chi ha voglia di sentirsi romantico The Boys s.1-2, in attesa della terza stagione è il momento giusto per il ripasso di una tra le migliori serie tv in circolazione

Amazon Prime Video settembre oltre la fiction

Non solo fiction a settembre su Amazon Prime Video, in arrivo nuovi format per l’intrattenimento tra docuserie, cartoni animati e cooking travelouge.

Venerdì 10 PSG Città delle Luci, 50 anni di leggenda : docuserie sulla squadra di calcio seguita nel finale della stagione 2019/20 dopo lo stop per Covid e per tutta la stagione 20/21.

: docuserie sulla squadra di calcio seguita nel finale della stagione 2019/20 dopo lo stop per Covid e per tutta la stagione 20/21. 10 LuLaRich: docuserie (disponibile solo in lingua originale sottotitolata) sulla storia di LuLaRoe famosa per i leggings esagerati ma anche per aver permesso a giovani madri di lavorare da casa creando un esercito di rivenditori indipendenti per vendere i loro prodotti di abbigliamento sempre più bizzarri e difettosi.

docuserie (disponibile solo in lingua originale sottotitolata) sulla storia di LuLaRoe famosa per i leggings esagerati ma anche per aver permesso a giovani madri di lavorare da casa creando un esercito di rivenditori indipendenti per vendere i loro prodotti di abbigliamento sempre più bizzarri e difettosi. Venerdì 17 Do, Re & Mi : serie di animazione pre-scolare con al centro la musica di tre uccellini migliori amici, prodotta da Kristen Bell anche doppiatrice

: serie di animazione pre-scolare con al centro la musica di tre uccellini migliori amici, prodotta da Kristen Bell anche doppiatrice Venerdì 24 – Dinner Club (6 puntate) Carlo Cracco accompagna Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Valerio Mastandrea, Luciana Littizzetto per l’Italia alla scoperta di luoghi e sapori sorprendenti; a concludere il viaggio 6 cene per conversare e raccontare l’esperienza vissuta.

(6 puntate) Carlo Cracco accompagna Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Valerio Mastandrea, Luciana Littizzetto per l’Italia alla scoperta di luoghi e sapori sorprendenti; a concludere il viaggio 6 cene per conversare e raccontare l’esperienza vissuta. 24 – Savage X Fenty Show vol. 3: fashion show che svelerà l’ultima collezione Savage x Fenty dell’icona del mondo della musica e della moda Rihanna.

Amazon Prime Video le serie tv in scadenza a Settembre

Le serie tv non realizzate direttamente da Amazon Studios talvolta scadono, soprattutto quando si trovano anche disponibili altrove. Ecco quelle in scadenza a settembre:

The Americans, Buffy, Revenge scadute il 31 agosto

Fargo s.1-3 scade l’8 settembre

s.1-3 scade l’8 settembre Bones s.1-12 scade il 14 settembre

Amazon Prime Video le novità dai Channels

All’interno della piattaforma di Amazon Prime Video c’è la possibilità di abbonarsi a singoli “channel” dedicati a film, serie tv, sport, e intrattenimento da Discovery+ (con Eurosport) a Blaze Play e Crime+Investigation, fino a STARZPLAY (qui i titoli in arrivo a settembre).

Su Full Action dal 1° settembre arriva la quarta stagione della serie tv The Librarians l’action fantasy in cui i membri di un’organizzazione segreta sono dediti a proteggere l’umanità dalle minacce occulte del mondo soprannaturale

Amazon Prime Video come vedere la piattaforma

Amazon Prime Video è la piattaforma streaming di Amazon inclusa all’interno dell’abbonamento Prime che include le spedizioni in giornata e altre agevolazioni, al costo di 36 € l’anno o 3,99 € al mese. I contenuti sono disponibili in streaming via browser, app dedicata per smartphone, tablet, Smart Tv e naturalmente attraverso Fire Stick Tv di Amazon.