Dinner Club è un nuovo format seriale di Amazon Original con Carlo Cracco e un cast di nomi celebri del cinema italiano. Se ne parla da tempo e finalmente si ha una data di uscita: le sei puntate realizzate in questo primo ciclo sono online in esclusiva su Prime Video dal 24 settembre e sono visibili non solo in Italia ma negli oltre 240 paesi in cui è attivo il servizio Amazon Prime.

Dinner Club, cos’è e come funziona

Si tratta di un format italiano prodotto da Banijay Italia e viene definito un cooking travelogue (o food travelogue), genere in cui rientrano programmi come quelli di Anthony Bourdain o di David Rocco. In italiano potremmo parlare di un diario di viaggio (travelogue) che ha come chiave di conoscenza, di scambio, di incontro il cibo e le sue preparazioni.

In ogni puntata il ‘viaggiatore’ – in questo caso interpretato (ed è il caso di dirlo) da Carlo Cracco – si fa accompagnare da sei attori in diverse località italiane alla scoperta di alcune delle eccellenze gastronomiche del nostro paese: prodotti tipici, piatti tradizionali, cibi dimenticati che si traducono in un’esperienza gastronomica condita da un pizzico di ‘avventura’ che fa da cornice al core business del programma, ovvero il cibo (e l’anima cooking del viaggio).

Dinner Club, Carlo Cracco conduttore

Padrone di casa di Dinner Club è lo chef Carlo Cracco che dopo aver lasciato la giuria di MasterChef, aver spento i fuochi di Hell’s Kitchen e aver tentato la strada del branding content ha deciso di girare il Paese sulla scia di altri noti precedessori. E’ lui, però, il vero protagonista: pesca, guida trattori, fa il cowboy: un supereroe che si toglie la giacca bianca da chef severo e si trasforma in un ‘Big Jim’ dell’agricoltura e dell’allevamento (oltre che dei fornelli). Il resto del cast sembra fargli da ‘piedistallo’.

Dinner Club, cast: ospiti e protagonisti

Sei puntate, sei ospiti-protagonisti per Carlo Cracco: viaggiano con lui Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea.

In fase di presentazione del programma – lanciato già a gennaio 2020 ma poi la pandemia ne ha rallentato produzione – si è parlato di Dinner Club come di una ‘comedy’: e in effetti già dal cast si capisce come la cifra sia quella della fiction di tono leggero, che ha il cibo come scusa e la battuta come condimento. Una costruzione narrativa dunque molto impostata dall’alto, a leggerlo così e a vedere il primo teaser trailer presentato da Amazon. Vedremo quindi quanto il programma si collocherà davvero nel filone del cooking travelogue e quanto invece sul filone della ‘gastro-com’ (di cui un piccolo assaggio, a modo suo, è Tarabaralla di Damiano Carrara su Real Time e che invece ha avuto un precedente nell’ultima stagione di Unti e Bisunti, anche se con un approccio narrativo ‘dal basso’ più che dall’alto, come sembra di intravedere in questo format).

Dinner Club, tappe e puntate

Come detto, questa prima stagione si compone di sei puntate: vedremo quali saranno le tappe scelte per raccontare l’Italia. Di certo c’è Matera.

Dinner Club, quando inizia e quando va in onda

Dinner Club inizia il 24 settembre su Amazon Prime Video.

Dinner Club, streaming

Dinner Club è visibile solo in streaming per gli abbonati al servizio pay di Amazon Prime.