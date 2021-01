Che Tempo che Fa al Dinner Club: Cracco e Littizzetto girano a Matera

Una Luciana Littizzetto a distanza nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica del 17 gennaio: un’assenza non dettata da rovinose cadute sui marciapiedi torinesi né dalla pandemia (per fortuna), ma dovuta al piano di produzione di Dinner Club, nuovo ‘gastroshow’ prodotto da Banijay Italia per Amazon Prime Video (che quindi continua a produrre titoli nazionali) con Carlo Cracco e le sue ‘amiche speciali’ Sabrina Ferilli e la Littizzetto, appunto.

Annunciato già a gennaio 2020, un anno dopo Cracco & Co. sono in giro per l’Italia per realizzare le puntate di questo cooking show che prima del Covid doveva essere un viaggio intorno al mondo con tappe da registrare tra Giappone, Perù,Vietnam, Francia, Spagna e Messico e con un ospite speciale per ciascuna di essa. La Pandemia ha ovviamente modificato non solo il percorso, ma anche i tempi di questo format che strizza l’occhio ad altri titoli da piattaforma come The Chef Show di Netflix. Per forza di cose si resta in Italia e ad accompagnare chef Cracco ci sono due donne brillanti, per dare un po’ di sale da intrattenimento, come Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Pur dovendo rinunciare alla dimensione internazionale, il format originario non dovrebbe cambiare molto: in ogni puntata chef Cracco fara conoscere i piatti, gli ingredienti, le tradizioni del luogo visitato e alla fine ospiti e ‘amici speciali’ dovranno far tesoro degli insegnamenti di Cracco per realizzare a fine puntata una cena a tema, dimostrando così di aver imparato qualcosa dal maestro.

Visto il collegamento con l’amico Fazio, cast & crew di Dinner Club sta registrando una delle sei puntate previste a Matera. Su Rai 3 non si menziona mai il nome del programma, anche se la Littizzetto fa riferimento al suo impegno con Amazon Prime Video che la sta portando in giro per l’Italia. Per il resto è l’occasione per mandare una ‘letterina’ ai ristoratori per invitarli a resistere in questi tempi difficilissimi.

Quando andrà in onda Dinner Club? Per ora si gira, ma il programma è tra i più attesi del 2021 di Amazon Prime Video.