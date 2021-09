Quali serie tv ci aspettano a ottobre su Amazon Prime Video? c’è grande attesa per l’arrivo di So cosa hai fatto nuova versione di un romanzo degli anni ’70 già portato al cinema nel 1997, ma anche per la miniserie dedicata a Maradona Sogno Benedetto. Infine una piccola curiosità, presentato come un film arriva questo mese su Amazon Most Dangerous Game serie della defunta Quibi che aveva episodi da 10 minuti.



Amazon Prime Video le serie tv a ottobre

Vediamo le serie tv in arrivo a ottobre nel catalogo di Amazon Prime Video, risultano in scadenza all’interno del catalogo le 3 stagioni di Quantico dal 4 ottobre e The Baker and the Beauty dal 9 ottobre.

Venerdì 1 – Most Dangeorus Game

presentata come un film da Amazon, si tratta di una delle serie tv di Quibi, defunta app con prodotti con episodi brevi da circa 10 minuti, non a caso Roku che ha acquisito il catalogo della piattaforma, ha ordinato una seconda stagione mantenendo il personaggio di Christoph Waltz. Liam Hemworth interpreta un malato terminale che accetta di diventare la preda di un gioco mortale.

(cartone animato) 1 – Camera Cafè s.1-4

Gormiti s.1-3

Gormiti s.1-3 Lunedì 4 – The Walking Dead: World Beyond s.2 (episodi settimanali a 24 ore dagli USA)

la storia di Iris (Aliyah Royale), Hope (Alexa Mansour), Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hu Cumpston) termina con questa seconda stagione ambientata nel mondo post apocalisse zombie controllato dalla Repubblica Civica Militare.

Venerdì 8 – Jessy and Nessy s.1 – parte 4 (cartone animato)

s.1 – parte 4 (cartone animato) 8 – Kids in the Hall s.1-5

Lunedì 11 – Holly e Benji Due Fuoriclasse s.1

s.1 Venerdì 15 – So cosa hai fatto s.1 (primi 4 episodi poi 1 episodio a settimana con finale il 12 novembre)

nuovo adattamento del romanzo di Lois Duncan del 1973 su cui già era stato tratto il film nel 1997; un anno dopo un incidente avvenuto la sera del diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato a un oscuro passato e perseguitato da un brutale assassino.

in una versione alternativa degli USA, le streghe hanno stretto un accordo con il governo e difendono la nazione combattendo in prima linea.

Nazareono Casero, Juan Palomini e Nicolas Goldscmidt hanno il difficile compito di interpretare le varie fasi della vita e della carriera di Maradona dalle origini a Fiorito in Argentina fino ai trionfi con Barcellona, Napoli e con la nazionale; 10 episodi da un’ora, girata anche in Italia.

Amazon Prime Video le novità dai Channels

All’interno della piattaforma Amazon Prime Video sono presenti i Channels, canali a pagamento con contenuti proposti da altri operatori e fruibili attraverso Amazon. Tra questi c’è Discovery+ che a ottobre include la seconda stagione di Naked Attraction Italia, dating show in cui i concorrenti vengono messi a nudo, letteralmente.

Su Blaze Play dal 1° ottobre arriva Lego Masters Svezia in cui migliori costruttori della nazione si sfideranno a colpi di mattoncini colorati per aggiudicarsi il premio da 100.000$ in palio e il titolo di LEGO® Masters. Su Pash dal primo ottobre c’è la terza stagione di H2O Just add Water, mentre su Quello Concerts c’è il concerto di Andrea Bocelli Live in Tuscany.

Amazon Prime Video prossimamente sulla piattaforma

Non solo ottobre 2021, Amazon Prime Video nei prossimi mesi porterà diversi prodotti interessanti come La Ruota del Tempo attesa per il 19 novembre e già rinnovata per una seconda stagione. A dicembre arriverà il docureality The Ferragnez con Fedez e Chiara Ferragni mentre nel 2022 vedremo Vita da Carlo e All or Nothing Juventus con un dietro le quinte sulla squadra.

Amazon Prime Video come vedere la piattaforma

Amazon Prime Video è la piattaforma streaming di Amazon inclusa all’interno dell’abbonamento Prime che include le spedizioni in giornata e altre agevolazioni, al costo di 36 € l’anno o 3,99 € al mese. I contenuti sono disponibili in streaming via browser, app dedicata per smartphone, tablet, Smart Tv e naturalmente attraverso Fire Stick Tv di Amazon.