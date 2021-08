Amazon Prime Video è pronta a far vedere ai suoi abbonati Maradona: Sogno benedetto, serie biografica in uscita sulla piattaforma dal 29 ottobre in esclusiva e in contemporanea negli oltre 240 paesi in cui il servizio OTT Amazon è disponibile.

Maradona la serie: quando esce

Come detto, Amazon Prime Video ha annunciato che la serie fictional biografica dedicata a Diego Armando Maradona sarà disponibile dal 29 ottobre 2021 in contemporanea in tutti i paesi coperti dal servizio, in esclusiva per gli abbonati pay.

Maradona, la serie Amazon: trama

Maradona, sueño bendito (in lingua originale) racconta la vita e la carriera di Diego Armando Maradona partendo dalla sua infanzia nella poverissima Villa Fiorito, una pseudo ‘favela’ alle porte di Buenos Aires dove sin da piccolissimo si fece notare per le sue doti di calciatore. Fu proprio la sua abilità col pallone – e l’amicizia con un coetaneo che lo segnalò a dei talent scout – a portarlo fuori dal barrio e dalla povertà, con una carriera che l’ha visto prima mietere successi in patria, quindi volare a Barcellona dai blau-grana, con i quali non si trovò particolarmente bene, fino alla consacrazione, e alla leggenda, nel Napoli di Ferlaino, dove vinse due Campionati. Per lui anche un trionfo nella Coppa del Mondo in Messico nel 1986 (e la Mano de Dios è invece al centro di un’altra opera, ovvero il film di Paolo Sorrentino, in uscita a settembre su Netflix).

Maradona, la serie: puntate

Sono 10 le puntate da un’ora che compongono la prima stagione di questa serie biografica, in lavorazione da quasi due anni. La regia degli episodi girati in Italia è di Edoardo De Angelis.

Maradona: Sogno benedetto, cast

Sono tre i Maradona che vedremo nella serie: Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt interpretano El Pibe de Oro nelle sue diverse fasi della vita e della carriera. Nel cast Julieta Cardinali e Laura Esquivel, entrambe nella parte della compagna di Maradona, Claudia Villa, Mercedes Morán nel ruolo della mamma di Diego (Dalma Salvadora “Doña Tota” Franco) da giovane e Rita Cortese in Dona Tota da anziana, mentre il padre di Diego è interpretato da Pepe Monje (da giovane) e da Claudio Rissi da anziano. Nel cast anche Leonardo Sbaraglia e Peter Lanzani.

1

Maradona, la serie Amazon avrà una seconda stagione

Già annunciata una seconda stagione della serie biografica, composta da altre 10 puntate. La vita e la carriera di Maradona potrebbero avere una serie quasi infinita di spin-off, peraltro.

Maradona: Sogno benedetto, produzione

La serie è prodotta dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We; lo showrunner è Alejandro Aimetta, anche regista degli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay oltre a essere sceneggiatore con Guillermo Salmerón e Silvina Olschansky (El Marginal). Roger Gual ed Edoardo De Angelis hanno diretto rispettivamente gli episodi ambientati in Spagna e Italia.

Maradona la serie biografica, streaming

Maradona: Sogno benedetto è in streaming e ondemand su Amazon Prime Video dal 29 ottobre per gli abbonati al servizio.