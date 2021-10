Amazon Prime Video le serie tv a novembre 2021

Quali serie tv ci aspettano a novembre su Amazon Prime Video? Ci aspetta un mese interessante con l’arrivo di Vita da Carlo il 5 novembre, la serie tv di e con Carlo Verdone in cui il grande attore romano ci regala un ritratto inedito della sua vita tra aneddoti più o meno veri e altre situazioni di fantasia, una commedia italiana che tocca temi universali per cercare di conquistare gli abbonati di Amazon di tutto il mondo. Grande attesa anche per il fantasy La Ruota del Tempo ambientato in un mondo magico in cui solo le donne possono usare la magia. In catalogo anche la quinta stagione di This is Us, un gioiello contemporaneo capace di conquistare i cuori toccando le corde più profonde dell’animo umano.



Amazon Prime Video le serie tv a Novembre

Vediamo le serie tv in arrivo a ottobre nel catalogo di Amazon Prime Video, risultano in scadenza all’interno del catalogo Hawaii Five-0 (scaduta il 31 ottobre) e Mistresses il 2 novembre.

1 – black-ish (s.1-6)

Le prime 6 stagioni della comedy con al centro la famiglia black dei Johnson

(s.1-6) Le prime 6 stagioni della comedy con al centro la famiglia black dei Johnson 1 – Una selezione di serie animate di Adult Swim

5 – Vita da Carlo s.1

Comedy in 10 puntate di e con Carlo Verdone che racconta una visione paradossale della sua vita, tra realtà e finzione.

s.1 Comedy in 10 puntate di e con Carlo Verdone che racconta una visione paradossale della sua vita, tra realtà e finzione. 19 – La Ruota del Tempo s.1 (rilascio settimanale)

Serie fantasy tratta dalla saga letteraria di Robert Jordan, ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla.

s.1 (rilascio settimanale) Serie fantasy tratta dalla saga letteraria di Robert Jordan, ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla. 24 – This is Us s.5

La stagione ambientata nell’anno della pandemia.

s.5 La stagione ambientata nell’anno della pandemia. 24 – Hanna s.3

Continua il viaggio di Hanna creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un’assassina e che ora vuole provare a distruggere Utrax dall’interno e liberarsi dalla sua presa.

Amazon Prime Video a Novembre le serie animate di Adult Swim

Il 1° novembre arrivano su Amazon Prime Video le serie animate di Adult Swim, canale cable americano famoso per la sua collezione di serie animate per adulti trasmesse in tarda notte e dai toni provocatori. Vediamo quali titoli arrivano:

China, Il: ambientata nell’università di China in Illinois, il peggior College degli USA dove i fratelli Steve e Frank Smith insegnano nel dipartimento di storia (a gennaio la seconda stagione).

ambientata nell’università di China in Illinois, il peggior College degli USA dove i fratelli Steve e Frank Smith insegnano nel dipartimento di storia (a gennaio la seconda stagione). Mr. Pickles: la serie segue le vicende della famiglia Goodman, che vive nella piccola comunità di Old Town, con Tommy, il figlio di 6 anni, e Mr. Pickles, il loro border collie dalla vena omicida (a dicembre la seconda stagione e a gennaio la terza stagione).

la serie segue le vicende della famiglia Goodman, che vive nella piccola comunità di Old Town, con Tommy, il figlio di 6 anni, e Mr. Pickles, il loro border collie dalla vena omicida (a dicembre la seconda stagione e a gennaio la terza stagione). Robot Chicken : animazione in stop-motion piena di riferimenti alla cultura pop, creata e prodotta da Seth Green e Matthew Senreich.

: animazione in stop-motion piena di riferimenti alla cultura pop, creata e prodotta da Seth Green e Matthew Senreich. ATHF: Aqua Teen Hunger Force (ATHF) racconta le avventure surreali di Fritto (una scatola parlante di patatine fritte con i baffi, molto intelligente), Frullo (un milkshake bianco alto un metro e ottanta, bugiardo e pieno di sé) e Polpetta, tre prodotti da fast food antropomorfi che vivono insieme in un quartiere di periferia, con un vicino di casa umano di nome di Carl.

racconta le avventure surreali di Fritto (una scatola parlante di patatine fritte con i baffi, molto intelligente), Frullo (un milkshake bianco alto un metro e ottanta, bugiardo e pieno di sé) e Polpetta, tre prodotti da fast food antropomorfi che vivono insieme in un quartiere di periferia, con un vicino di casa umano di nome di Carl. The Venture Bros: racconto delle vicende che vedono protagonista la famiglia Venture, composta dai fratelli Hank e Dean, due adolescenti inconcludenti, seppur mossi da nobili intenzioni, e dal padre scienziato, il Dottor Venture, emotivamente insicuro e dall’etica discutibile.

Amazon Prime Video Novembre non solo serie tv

Non solo serie tv a novembre su Amazon Prime Video, vediamo gli anime, i documentari, gli show in arrivo sulla piattaforma di streaming.

1 – Montershop s.2 (cartone animato)

s.2 (cartone animato) 5 – A Man Named Scott (documentario)

Film documentario sulla storia di Scott Mescudi conosciuto come Kid Cudi e sugli ultimi 10 anni della sua vita.

(documentario) Film documentario sulla storia di Scott Mescudi conosciuto come Kid Cudi e sugli ultimi 10 anni della sua vita. 12 – B3N: Respira (documentario)

Film documentario sulla vita di Benjamin Mascolo, un lungo viaggio fra l’Italia, Los Angeles e New York, attraverso la vita di uno dei più talentuosi giovani artisti italiani, raccontandone le sfide, i successi e i sogni.

(documentario) Film documentario sulla vita di Benjamin Mascolo, un lungo viaggio fra l’Italia, Los Angeles e New York, attraverso la vita di uno dei più talentuosi giovani artisti italiani, raccontandone le sfide, i successi e i sogni. 12 – Always Jane (docuserie)

In 4 episodi il racconto dell’adolescente transgender Jane Noury che si prepara a lasciare la famiglia per andare al college.

(docuserie) In 4 episodi il racconto dell’adolescente transgender Jane Noury che si prepara a lasciare la famiglia per andare al college. 12 – Paul Gasol: It’s About the Journey (docuserie)

docuserie in 4 episodi sulla carriera sul giocatore di basket professionista, seguendo come si possa dire addio allo sport, al lavoro che ami dopo 20 anni, con tutte le ferite emozionali e le difficoltà

(docuserie) docuserie in 4 episodi sulla carriera sul giocatore di basket professionista, seguendo come si possa dire addio allo sport, al lavoro che ami dopo 20 anni, con tutte le ferite emozionali e le difficoltà 12 – All or Nothing: Toronto Maple Leafs (docuserie)

dietro le quinte della squadra di hockey dei Toronto Maple

(docuserie) dietro le quinte della squadra di hockey dei Toronto Maple 17 – World of Winx s.1 fino all’episodio 13

s.1 fino all’episodio 13 25 – All or Nothing Juventus

Dietro le quinte della Juventus nella stagione 2020/21 con accesso esclusivo al training center della Continassa (qui per saperne di più).

Dietro le quinte della Juventus nella stagione 2020/21 con accesso esclusivo al training center della Continassa (qui per saperne di più). 30 – Hunter X Hunter s.1 (anime)

Amazon Prime Video come vedere la piattaforma

Amazon Prime Video è la piattaforma streaming di Amazon inclusa all’interno dell’abbonamento Prime che include le spedizioni in giornata e altre agevolazioni, al costo di 36 € l’anno o 3,99 € al mese. I contenuti sono disponibili in streaming via browser, app dedicata per smartphone, tablet, Smart Tv e naturalmente attraverso Fire Stick Tv di Amazon.