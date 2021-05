Si torna in fuga a giugno con la seconda stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo su Amazon Prime Video. Questa volta i vip in fuga sono Diletta Leotta, Stefano Accorsi, Vanessa Incontrada, Achille Lauro e Boss Doms, Elodie e Myss Keta e la loro avventura partirà a Venezia con gli episodi disponibili dal 18 giugno. Una nuova avventura italiana per la piattaforma di streaming che nei giorni scorsi ha annunciato i nuovi progetti per il futuro (trovi tutto qui), oltre ad aver acquistato la casa di produzione MGM (qui i dettagli).

Il mese di giugno si apre con due succosi arrivi in catalogo come la decima stagione di Shameless e la seconda di The Handmaid’s Tale che sicuramente faranno felici gli abbonati. Tra i titoli originali preparatevi a parlare brasiliano con Dom un ruvido crime drama per le strade di Rio de Janeiro con la faida tra un padre poliziotto e il figlio criminale. I colpi a effetto Amazon li lascia però per la fine del mese. Il 25 giugno arriva la settima e ultima stagione di Bosch con Titus Welliver nei panni del detective della omicidi Harry Bosch, nato dalla penna di Michael Connelly. Se siete fan della serie non temete, il personaggio sopravvivrà alla sua stessa serie e si sposterà nel suo spinoff ordinato da IMDb Tv piattaforma streaming gratuita sempre di proprietà di Amazon.

Sempre il 25 giugno con un insolito ritardo di circa un mese rispetto agli USA, arriva l’antologia all star Solos, sette episodi indipendenti con storie uniche incentrate su singoli personaggi, ciascuna vissuta in tempi e con punti di vista differenti facendo emergere quanto, nonostante le circostanze più disparate e momenti apparentemente isolati, siamo tutti collegati dall’esperienza umana. E i protagonisti sono Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens e Constance Wu.

Il calendario delle serie tv su Amazon Prime Video a Giugno 2021