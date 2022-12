L’atmosfera Sanremese prende sempre più piede con lo speciale “Amadeus presenta Sanremo 2023” in diretta oggi, martedì 6 dicembre 2022, su Rai Radio 2.

Il tour di Amadeus, cominciato domenica pomeriggio con l’annuncio dei primi 22 artisti scelti per il 73° Festival di Sanremo al Tg1 delle ore 13:30 è continuato nella giornata di ieri, 5 dicembre, alla prima puntata di Viva Rai 2 dove il conduttore e direttore artistico della kermesse ha snocciolato un’altra delle co-conduttrici che lo accompagneranno nell’arco della settimana più canterina dell’anno, la giornalista Francesca Fagnani.

Amadeus presenta Sanremo 2023 su Rai Radio 2: anticipazioni

La terza tappa di avvicinamento verso la 73a edizione del Festival della Canzone Italiana (alla vigilia della finale di Sanremo Giovani, il 16 dicembre) è “Amadeus presenta Sanremo 2023“, dagli Studi di via Asiago. Per la prima volta in veste di conduttore a Rai Radio 2, Amadeus presenterà gli artisti partecipanti alla 73ª edizione del Festival di Sanremo in uno speciale ricco di aneddoti, curiosità e anticipazioni.

Nello speciale non mancherà la musica degli artisti in gara, un modo per ripercorrere insieme le loro carriere.

Amadeus presenta Sanremo 2023 su Rai Radio 2: quando va in onda

Lo special condotto da Amadeus sarà in onda martedì 6 dicembre, dalle 12.00 alle 13,30, in diretta su Rai Radio 2.

Amadeus presenta Sanremo 2023 su Rai Radio 2: dove seguirlo

Sarà possibile ascoltare il programma sulle frequenze di Rai Radio 2 in FM o nei dispositivi con servizio digitale DAB Plus.

Sulla piattaforma Rai Play Sound e in versione visual sulla piattaforma (o APP) Rai Play nella sezione ‘dirette’.

Su Sky al canale 8822, su Tivu Sat al canale 602. Sul digitale terrestre in versione visual al canale 702 “in chiaro” per le tv con il nuovo digitale terrestre connesse al servizio HbbTV.

Su TvBlog seguiremo in diretta lo speciale a partire dalle 11:55.