Amadeus, la Rai torna alla carica: il piano per averlo nuovamente in Viale Mazzini

Anno nuovo, vita nuova. È quello che si augura Amadeus. Il conduttore è stabilmente sul Nove, ma gli ascolti dei programmi che propone non rendono giustizia a una professionalità indiscutibile. Quel che dice il Curriculum, però, si scontra con la dura realtà dei numeri e recentemente l’ex Direttore Artistico di Sanremo è finito fuori dai radar del palinsesto. Tra The Cage e La Corrida le percentuali di Auditel sono al ribasso e i rapporti con la Warner Bros sono cambiati.

Affari Italiani, nelle scorse settimane, ha ipotizzato che potrebbe esserci – con il favore dell’anno venturo – una risoluzione contrattuale fra il presentatore e l’azienda. Oppure l’altra ipotesi è lasciar terminare l’anno di contratto e poi trovare un accordo comune. Insomma Amadeus potrebbe terminare la propria permanenza alla Nove prima del tempo. Accolto in grande stile, congedato con rammarico. Questa potrebbe essere la parabola televisiva del passato recente di Sebastiani.

Amadeus in Rai, il futuro è un enigma

Il quale, tuttavia, ha sempre detto di non avere rimpianti: “Sono sempre contento di quello che faccio – ha confessato a Gabriele Vagnato su YouTube – a prescindere dallo Share”. Si conferma una persona quadrata Amadeus, senza mezzi termini e pronto a scontrarsi anche con la realtà più dura. C’è, poi, un futuro da programmare.

È chiaro che, qualora i rapporti con la Warner Bros Discovery dovessero cambiare, si modificherebbero anche i piani del conduttore. Attualmente Sebastiani è stato anche accompagnato alla porta da Maria De Filippi: non farà più parte, infatti, della giuria all’interno del serale di Amici. Al suo posto, con tutta probabilità, ci sarà Alessandro Cattelan. Profilo su cui la Fascino PGT intende investire molto. Questo cambio di rotta permette, dunque, a Sebastiani di fare – eventualmente – altre scelte. La Rai resta alla porta: TvZap parla di un possibile ritorno nella tv di Stato. A questo proposito le premesse non sono mai mancate.

Il colloquio informale

TvBlog aveva anticipato che un primo sondaggio, del tutto informale, di Amadeus verso la Rai c’era già stato. Si parla di un pranzo dello scorso anno. Discorsi interlocutori che avrebbero portato, lui e i vertici di Viale Mazzini, a un nulla di fatto. Stefano De Martino, fra le altre cose, era in rampa di lancio con Affari Tuoi e non c’erano i presupposti per imbastire niente che non fosse una chiacchierata informale. Tradotto: Amadeus in Rai era uscito dalla porta principale, anche alla luce di un rinnovo di contratto declinato, e non può rientrare dalla finestra esclusivamente in nome della stima che i dirigenti hanno nei suoi confronti. Quindi la porta è rimasta chiusa.

Uno spiraglio, tuttavia, il passare del tempo sembra averlo favorito. Ora Sebastiani, volendo, potrebbe tornare a parlare con i vertici aziendali di Viale Mazzini. La reticenza iniziale circa un suo ritorno sta lentamente scomparendo. In primis perchè gli ascolti – rispetto a determinati show di intrattenimento – stanno cambiando e la Rai avrebbe bisogno di qualcosa di nuovo da proporre, in secundis perchè Amadeus (come ideatore e organizzatore) è l’uomo ideale.

Lo speciale su Pippo Baudo

Ci sarebbe anche un terzo motivo che caldeggerebbe il ritorno di Sebastiani in Rai. L’aspetto economico. Il conduttore tornerebbe nella televisione pubblica con altre condizioni. Dopo la parentesi al Nove, con determinati risultati, anche la discussione contrattuale prenderebbe una nuova piega diversa dalle pretese iniziali del presentatore. Un conto è sedersi al tavolo, com’è successo fra le parti, dopo i fasti di Sanremo – dove Amadeus aveva brillato – un altro è tornare a parlare al termine della presunta parentesi in Warner Bros. Se Sebastiani lascia la Nove, esiste ancora il condizionale, non può certamente avere le stesse velleità del passato recente. Significa che ci sarà, nel caso, la possibilità di nuove esperienze partendo però da vecchi valori.

Dunque esiste un piano per avere, nel caso, Sebastiani sulla tv di Stato. L’idea è quella – sempre stando alle parole di TvZap – di farlo tornare gradualmente. Sarebbe, infatti, prevista la sua presenza per uno speciale dedicato a Pippo Baudo. La Rai vuole omaggiare a dovere il conduttore recentemente scomparso con un format dedicato al Teatro delle Vittorie, in cui dovrebbero comparire anche Amadeus e Fiorello. Amici e colleghi. Un sodalizio, questo, che potrebbe portare Sebastiani ancora una volta in Rai. Tra il dire e il fare, c’è di mezzo lo Share. Solo che, stavolta, ripensare ad Amadeus su Raiuno non è pura utopia.