“Non ci sarà l’Ama Ter e questo lo avevamo già deciso io e Fiorello, ovviamente. Non ci sarà. Se un giorno la Rai vorrà affidarci ancora il Festival di Sanremo sarà una grandissima gioia per noi – magari prima di compiere 70 anni. Ma il terzo di seguito non ci sarà“.

Così parlò Amadeus il 6 marzo scorso (video nei tweet qui sopra). Cinque mesi il clamoroso dietrofront, con l’annuncio ufficiale del tris. E al Tg1 è tutto un “non avrei mai pensato di poter condurre tre Festival di Sanremo di seguito“.

E da oggi via al toto-nomi per il cast musicale e quello televisivo di Sanremo 2022, a partire dalla più ovvia delle domande: Fiorello (che intanto su Instagram ha archiviato tutti i suoi post) ci sarà?

Gli ascolti di Sanremo 2021 non sono stati all’altezza di Sanremo 2020, nonostante il coprifuoco che costringeva milioni di italiani a stare a casa entro le ore 22.00. Ed è alla luce di questo elemento oggettivo che il tris di Amadeus sembra un rischio. Un rischio ragionato (cit.) per la tv pubblica, vista la mancanza di reali alternative, peraltro in una fase di cambio dei vertici aziendali e in un contesto (anche economico) ancora fortemente condizionato dalla pandemia.

Un rischio, un rischio ragionato e al contempo la soluzione più facile, con una macchina organizzativa solidissima che dal punto di vista musicale (e pubblicitario) più che televisivo ha prodotto grandi risultati. Senza dimenticare l’esperienza ormai acquisita sul campo da Amadeus (che sarà coinvolto anche all’Eurovision), la cui professionalità è ovviamente fuori discussione.

A proposito di Fiorello: lo scorso anno lo showman sul palco del teatro Ariston commentò così il no di Amadeus al tris al Festival:

Voglio fare l’in bocca al lupo a quelli che verranno l’anno prossimo. Vi auguro una platea piena di gente, con ospiti internazionali. Ma vi deve andare male, deve fare 5-6 milioni di spettatori! Ve lo auguro con tutto il cuore.

Auguroni.