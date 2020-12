Alessio Viola torna alle origini. Il giornalista rientra a Sky Tg24 dove, a partire da gennaio, si riaffaccerà alla conduzione del notiziario. Viola aveva mollato il bancone del tg per intraprendere la scorsa estate l’avventura a Ogni Mattina su Tv8, esperienza che però si concluderà venerdì 18 dicembre, giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata dell’anno.

Poi, al rientro, il timone passerà interamente nelle mani di Adriana Volpe con il contenitore che “rafforzerà la sua vocazione all’intrattenimento, riportando il morning show a un linguaggio più leggero e coerente con la linea editoriale”.

Viola in ogni caso non abbandonerà il canale. Il 23 dicembre, infatti, proporrà in prima serata lo speciale Venti20…Quasi21, mentre per la primavera 2021 è in cantiere un nuovo programma di infotainment.

Per Ogni mattina – che saluta anche il capo-progetto Alessandro Banfi – risulta difficile immaginare un cambio di passo. Il contenitore non è mai riuscito ad imporsi, nemmeno nel lungo periodo in cui la concorrenza risultava in ferie. A non passare inosservata è stata al contrario la strategia dello scorporo con l’iniziale divisione in due parti, pre e post tg di mezzogiorno, alla quale è seguito l’inserimento di un terzo mini-blocco di un quarto d’ora compreso tra le 11.40 e le 11.55.

Per quel che riguarda la ‘separazione’ in corsa dei conduttori, torna alla mente il precedente di Cielo che gol, trasmesso nella stagione 2012-2013 su Cielo, altra rete in chiaro ‘costola’ di Sky. Condotto da Alessandro Bonan e Simona Ventura, il programma della domenica dedicato al calcio dovette fare i conti con ascolti tutt’altro che soddisfacenti. Inevitabile quindi la rivoluzione, pure in quel caso a gennaio, con la sola Ventura in studio al pomeriggio e Bonan spostato in seconda serata per l’analisi del posticipo. Bonan venne confermato anche nell’anno seguente (nonostante la soppressione di Cielo che gol e l’avvento di Stop & Gol), la Ventura invece lasciò la rete.