Opinionista tv non si nasce, si diventa. Alessio Poeta, ormai da alcuni mesi, sembra aver fatto questo interessante passaggio, dal momento che accedendo la tv non è così raro trovarlo all’interno di un programma in onda. Non siamo al livello dei virologi o degli opinionisti di professione che passano quotidianamente da una rete all’altra, di trasmissione in trasmissione.

Poeta lega la sua presenza in video ad alcune trasmissioni, dove torna ospite nel corso delle settimane con una costanza tale da renderlo parte integrante del cast che alimenta un programma. I talk show del daytime, infatti, si costruiscono principalmente sulla contrapposizione di idee fra i presenti in studio riguardo a un determinato argomento: per fare girare quindi gli ingranaggi servono non solo persone in grado di esprimere opinioni diverse fra loro, ma anche conoscitori della materia trattata.

Alessio Poeta: esordi televisivi

Da alcuni anni redattore del settimanale Chi, iscritto all’ordine dei giornalisti pubblicisti dallo scorso dicembre, Alessio Poeta, che vanta anche importanti amicizie con personaggi della tv, come ad esempio con Stefania Orlando, della quale è testimone di nozze, inizia a frequentare gli studi televisivi nell’autunno 2019, quando a Vieni da me affianca Stefano Dominella in una rubrica settimanale nella quale venivano commentate le vicende di gossip di alcune celebrity.

Nell’estate 2020 arriva a Ogni mattina, dove si rende protagonista di un vivace scontro con Vittorio Sgarbi. Poeta rimane nel programma di Tv8 anche con la nuova veste che la trasmissione assume negli ultimi mesi di messa in onda, quando alla conduzione resta la sola Adriana Volpe. Il giornalista torna ospite quasi tutte le settimane e partecipa al talk iniziale basato sulla conversazione determinata da un tema suggerito da una domanda, posta tramite un video, da un telespettatore.

Alessio Poeta: un nuovo opinionista?

Il suo ruolo quindi all’interno di Ogni mattina si amplia e diventa sempre più affine a quello di opinionista: Poeta, infatti, non è chiamato a commentare vicende di cronaca rosa, ma a esprimere pareri e raccontare esperienze personali su tematiche principalmente di tipo relazionale. Questa nuova veste il giornalista di Chi la conserva anche nell’attuale edizione di Estate in diretta, dove almeno un paio di volte a settimane si ritrova a sedere nei divanetti dello studio 3 di via Teulada per commentare svariati argomenti nella parte iniziale di trasmissione, quella riservata alle tematiche più leggere.

E così nel salotto di Roberta Capua e Gianluca Semprini, dove nelle scorse settimane è incappato anche in una piccola gaffe su un celebre detto, il giovane Alessio Poeta, che compirà 35 anni il prossimo 18 dicembre, continua ad esplorare la dimensione televisiva alla quale sembra essere sempre più interessato, nonostante prosegua il suo impegno anche presso il settimanale diretto da Alfonso Signorini. È iniziata per lui una carriera da opinionista?