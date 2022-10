“Nella prima edizione di Cook40 abbiamo dimostrato che in 40 minuti si possono cucinare tante cose buone. In questa stagione, al via sabato 15 ottobre alle ore 11.15, testiamo la capacità dei vip. Nella mia carriera ho incontrato tanti vip e mi ha sempre divertito che molti di loro, soprattutto le donne, dicano ‘mi piace mangiare, mangio tantissimo’ ma a guardarle bene non si direbbe. Le vedo talmente smilze, che ai miei occhi non sono credibili. E, allora, se riusciranno a superare il nostro test, cioè preparare in 40 minuti un menù di tre portate, vorrà dire che la loro dichiarazione è credibile. Altrimenti lo dicono solo per far vedere che sono come noi, che amiamo la convivialità mangereccia“. Così Alessandro Greco presenta a TvBlog la seconda edizione di Cook40, al via domani mattina su Rai2.

L’ospite della prima puntata?

Carmen Russo. Una donna diversamente giovane che ancora dà i resti a tante ragazze decisamente più giovani. Non vedo l’ora di scoprire da lei come recuperare dagli eccessi che talvolta ci concediamo a tavola.

Gli ascolti della prima edizione ti hanno soddisfatto?

Sì, molto. Il programma è piccolino, va in onda una volta a settimana e in una fascia con un bacino di pubblico ridotto, ma è stato confermato, grazie al gradimento che ha dimostrato il pubblico.

La Rai sta molto investendo sulla seconda rete. Che aria si respira da quelle parti?

Colgo un desiderio di rinnovamento, di sperimentazione e di rilancio. Darò il mio contributo ogni volta che mi sarà data la possibilità. Ricordo agli addetti ai lavori – al pubblico no, perché se lo ricorda benissimo – che io sono frutto di una sperimentazione che ha poi permesso a varie persone – compreso me che all’epoca avevo 25 anni – di aver vinto questa scommessa (il riferimento è a Furore, Ndr).

Insomma, c’è bisogno di sperimentazione ancora oggi magari per dare spazio ad un nuovo Alessandro Greco?

Sì. E bisognerebbe anche aver quel sano distacco dal dato Auditel. Non per spocchia, non per giustificarsi quando qualcosa non va, ma per dare il tempo alla sperimentazione di svilupparsi e realizzarsi.

In questo periodo storico cucina significa anche rincari delle bollette elettriche. In Cook40 se ne parlerà?

Certo. Noi comuni mortali non possiamo salvare il mondo dalla crisi energetica globale che attanaglia tutti noi, ma possiamo attuare gesti quotidiani che aiutano a risparmiare. Per esempio spiegherò per bene la modalità di cottura della pasta a fuoco spento. Inoltre, nella prima puntata avremo un piatto con preparazione eco sostenibile: un ingrediente che sarebbe uno scarto, uno di quelli da buttare nell’organico, sarà usato come ingrediente centrale.

Non gliela fanno è più forte di loro 😂 — Alessandro Greco (@AleGreco72) September 13, 2022

Su Tv8 qualche settimana fa è partito 100% Italia di Nicola Savino…

Ritengo sia una bellissima copia di Pointless, che in Italia è andato in onda con il titolo Zero e Lode (che Alessandro Greco ha condotto su Rai1, Ndr). Quindi mi sento di dire: Rai sprecona! Quel progetto avrebbe potuto avere uno sviluppo di almeno tre anni, invece è stato bruscamente interrotto. Questo lo dicono ancora oggi – a distanza di cinque anni – il pubblico e gli addetti ai lavori. Tant’è vero che l’hanno copiato!

E poi cos'è un documentario un docufilm non colgo…Zagaria recita Banfi Medici recita Zalone loro recitano? Perché se no rappresenti solo gli italiani e i meridionali e i Pugliesi come cafoni scrocconi #Emigratis — Alessandro Greco (@AleGreco72) October 13, 2022

Di recente su Twitter ti sei espresso su Emigratis di Pio e Amedeo, quasi a voler difendere la tua pugliesità.

È un certo modo di fare intrattenimento televisivo che non condivido e non apprezzo. Ho fatto riferimento all’interpretazione di un ruolo e di un personaggio, cosa che giustificherebbe un posizionamento cinematografico. Ma qui parliamo di una grande emittente tv generalista e io non capisco lo svolgimento del programma. Rappresentare il meridione e la pugliesità in quel modo non lo capisco, mi fa anche poco divertire. Intendiamoci, tutti noi che facciamo spettacolo siamo passibili di giudizi a favore o a sfavore, quindi è solo una sensazione personale.

Stando a quanto risulta a TvBlog, sarebbe in corso la trattativa per riportare in Rai Miss Italia. Tu ne hai condotto l’ultima edizione targata tv pubblica.

Sono un tifoso di Miss Italia, ora e sempre. Credo che sia uno dei grandi eventi, che va rinnovato sempre, come il Festival di Sanremo. Sono contento se tornerà in un posizionamento più prestigioso e consono come Rai2. Non ho ricevuto nessun tipo di contatto, ma avendo condotto l’edizione in cui abbiamo celebrato l’80esimo anniversario del concorso non avrei nessuna preclusione ovviamente. Sono disponibile, così come lo sono stato in quella occasione e così come lo sono stato successivamente, anche in occasioni più problematiche.

Sei stato l’ultimo a condurre Miss Italia in Rai, sei attualmente un volto di Rai2, la logica vorrebbe che il primo della lista per la conduzione debba essere tu…

Non mi aspetto niente perché sempre di più nella mia vita e nel mio mestiere voglio farmi entusiasmare dalle cose che si concretizzano, che si fanno e della possibilità di cercarci. Ma, ribadisco, non c’è nessun obbligo, e questo vale per entrambe le parti.

Miss Italia vedremo, ma oltre Cook 40 c’è qualcos’altro in ballo per te in Rai?

Ho avuto modo di parlare con la direttrice del daytime Rai Simona Sala, la mia presenza in Cook 40 renderà sicuramente più facile di alcuni progetti sui quali ci stiamo confrontando. Non necessariamente nel daytime e non necessariamente su Rai2.

Quindi in prime time su altre reti Rai?

Sì, anche prime time e anche su altre reti.

Per anni hai fatto coppia in radio (a Rtl 102.5) con Charlie Gnocchi, ora all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Gliel’ho detto prima che entrasse: deve cercare di ridurre l’esposizione fisica non soltanto per una certa disarmonia – che io ho peggio di lui – ma anche perché il fatto di essere così villoso potrebbe causare dei traumi al pubblico più giovane (ride, Ndr). Sono molto orgoglioso e contento perché se la sta giocando alla grande; il suo essere fantasioso, istrionico e assolutamente spensierato va di pari passo al fatto che sia una persona molto preparata su vari ambiti, dalla musica alla letteratura, dalla filosofia ai motori. Si sta ritagliando un certo rispetto personale all’interno della Casa e vedo che gode anche di una bella considerazione da parte di Alfonso Signorini.

