Ciò che Alessandro Cattelan ha sperimentato negli scorsi mesi in vista del lancio del suo docu-show Una semplice domanda su Netflix ha il sapore di quella situazione in cui tu, che ti sei lasciata con il tuo/la tua ex, provi a rimanere in buoni rapporti e per questo vai a trovarlo/a perché in fondo sei ancora innamorato di lui/lei. Cosa ha combinato il conduttore neo volto Rai? Lo ha raccontato lui stesso tramite un post pubblicato sui suoi account social.

Senza che nessuno sapesse qualcosa, Cattelan ha fatto una capatina in Ungheria. Vi chiederete: si è concesso una vacanza prima dell’Eurovision? No. Alessandro Cattelan infatti ha partecipato alle audizioni di un talent show, ma mica uno qualsiasi, parliamo del talent che ha condotto per ben nove anni su Sky Uno e che risponde al titolo di X Factor.

Chiaramente essendo la versione ungherese c’è da mettere una K al posto della C così da diventare X Faktor, ma è chiaro che il meccanismo non cambia. Infatti il conduttore si è presentato come aspirante concorrente per il talent, questa esperienza pare non nasca da un’idea buttata lì, campata per aria, bensì da un vero e proprio progetto messo in campo dallo stesso conduttore con tanto di mental coach d’eccezione: Elio.

“A volte c’è bisogno di rimescolare tutto e ripartire dal nastro di partenza” scrive Cattelan sulla didascalia del carosello di immagini e video:

Mi sono presentato a X-Factor ungherese come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito! Prima della partenza ho chiesto aiuto per il look e la giusta attitudine al maestro Elio. Non potevo fare scelta migliore.

Bandiera italiana portata al collo come un fiero mantello e canotta con su scritto “Rock“, fascia numerata come i veri aspiranti concorrenti di XFactor e via per il backstage con i filmati pre-registrati per la produzione delle puntate (in onda sulla rete ungherese RTL Klub).

“Il 18 marzo scoprirete se ho preso “négy igen” (quattro si! In ungherese)” e non a caso la data corrisponde all’uscita del suo Una semplice domanda su Netflix. Un’operazione marketing che mette a segno una mossa volpina.

Anche perché c’è da aggiungere un particolare: l’edizione di X Faktor alla quale ha partecipato Alessandro Cattelan è già bella che terminata, tutte le puntate sono disponibili su una piattaforma chiamata RTL Most+, per recuperarle bisognerebbe iscriversi. Non è affatto un gioco da ragazzi, tant’è che per farlo ci vorrebbe un’ottima conoscenza della lingua ungherese o un bravo traduttore al vostro fianco sennò non se ne può venire fuori. Insomma, se qualcuno volesse farsi lo spoiler di quanto accaduto dovrebbe farsi un biglietto per l’Ungheria, se invece non avete questa intenzione – ma siete comunque curiosi – allora aspetterete il 18 marzo.