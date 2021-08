Alessandro Borghese 4 Ristoranti è un format ormai cult prodotto da Banijay Italia e da ABNormal che nell’autunno 2021 raggiunge la sua ottava edizione. Tratto dal format tedesco Mein Lokal, Dein Lokal, la versione italiana ha saputo affermarsi grazie al tocco di chef Borghese, tra i pionieri dei cooking show contemporanei nella tv italiana, che è riuscito a ritargliarsi il programma a sua immagine e somiglianza: veloce, modulato, leggero, professionale.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2021, quando inizia

L’ottava stagione di 4 Ristoranti va in onda a ottobre su SkyUno.

4 Ristoranti 2021, puntate

Il numero di puntate dovrebbe aggirarsi intorno alle 6/8 da un’ora. Dopo un debutto nel marzo del 2015 che fece da assaggio con sole 6 puntate, il programma ha poi raggiunto le 10 puntate nelle edizioni del novembre 2015 e 2016 per arrivare addirittura a 14 appuntamenti stagionali a gennaio 2019 e ad aprile 2020. Poi c’è stato lo stop dettato dalla pandemia, cui il programma ha reagito subito, cercando aggiustamenti utili per continuare a girare garantendo la sicurezza di lavoratori e concorrenti. Da qui un’edizione ridotta di sole quattro puntate in onda lo scorso gennaio.

Ma l’estate 2021 è stata una stagione di riprese per Alessandro Borghese che ha testimoniato su Instagram il suo nuovo viaggio in Italia: le puntate di 4 Ristoranti 2021 vedranno chef Borghese aggirarsi tra Grado, Sardegna, Pantelleria, Molise, Siena, Asti.

Il format è sempre lo stesso: in ogni puntata chef Borghese mette in sfida quattro ristoratori accomunati dall’appartenenza a una certa zona geografica o legati a certi tipi di prodotti e specialità. Ciascuno dei 4 concorrenti assaggia la cucina dei rivali valutando location, menu, servizio e conto dando un voto da 1 a 10, così come fa chef Borghese, i cui voti restano segreti fino all’ultimo e che può confermare o ribaltare il risultato anche in virtù del pacchetto di punti bonus che assegna al piatto speciale di puntata. Dopo la resa dei conti che si consuma al tavolo del confronto tra i 4 concorrenti, il van con Borghese si ferma davanti al ristorante vincitore, che si aggiudica 5.000 euro da investire nel locale.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2021, dove vederlo

Il programma va in onda generalmente il martedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, dove è on demand anche su Sky Go. Una volta trasmesse le puntate inedite su Sky Uno, 4 Ristoranti va in onda in chiaro su Tv8.