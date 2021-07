4 Ristoranti, le tappe delle nuove puntate con Alessandro Borghese

4 Ristoranti sta per tornare. È un estate di riprese per Alessandro Borghese, in giro per l’Italia per realizzare il nuovo ciclo di 4 Ristoranti, prossimamente su Sky Uno. Il (bel) programma, diventato ormai un format ispiratore per molti – e non solo di ‘leciti’ spin-off – tornerà nell’autunno 2021 alla sua secconda stagione realizzata in epoca Covid. Ricordiamo ancora la sensazione di profonda nostalgia che ha segnato l’edizione in onda nella primavera 2020, apertasi con una (bellissima) puntata su Venezia a poche ore dall’inizio del lockdown che ci ha costretto in casa per settimane, cui è seguita la prima realizzata seguendo le misure anti-Covid, tra distanziamenti e menu digitali (quando possibile), senza giro in van e senza mascherine troppo in vista per non marcare eccessivamente la ‘Covid Edition’.

Si approfitta quindi dell’estate per realizzare le nuove puntate 2021. Questa volta lo chef è generoso di ‘indizi’ sulle tappe delle prossime puntate, segnalate dalle foto che posta sul suo profilo Instagram ufficiale. E così non è difficile anticipare che tra le nuove puntate di 4 Ristoranti, che vedremo prossimamente in prima tv su Sky Uno, saranno in sfida ristoratori di Grado, Sardegna (tra Nuoro, Alghero, Sardinia), Pantelleria, Molise (con una tappa a Termoli), Siena, Asti. E sei puntate sono già servite.

Vedremo quali saranno le categorie in gara (e il miglior ristorante della Barbagia sembra fin troppo scontato, così come una puntata a tema Langhe). L’estate di lavoro di Borghese per i i suoi 4 Ristoranti continua. E in pentola bollono anche altri programmi, visto che da settembre Borghese debutterà con una nuova sfida tra chef amatoriali per una striscia quotidiana nel preserale di Tv8, Piatto Ricco, nel quale ritroverà l’amico e collega Gennaro Esposito. Ma per adesso godiamoci gli scatti dello chef, in attesa delle nuove puntate di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, prossimamente su Sky Uno e su NOW.