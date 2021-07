‘Piatto ricco‘ per Alessandro Borghese, che in questa estate 2021 è in giro per le nuove puntate del suo 4 Ristoranti, ma nel frattempo si prepara a debuttare con un nuovo format di cucina che si intitola proprio ‘Piatto Ricco’. Ad accoglierlo sarà Tv8, come anticipa BlogTvItaliana, a partire dal 1° settembre in una striscia quotidiana, come si deduce da un post Instagram pubblicato dallo chef. A dare una scorsa al tipo di format, diciamo che si adatta ad essere una sfida da preserale, come accaduto per altri programmi targati Borghese sia su SkyUno che sulla ‘succursale’ sul digitale terrestre del mondo Sky.

Se c’è una cosa che piace a Borghese è quella di fare un po’ il giudice e un po’ il mentore: lasciata nelle mani dei colleghi le redini di Cuochi d’Italia, Borghese torna a cimentarsi in una gara a base di cuochi amatoriali, di quelli che si dilettano ai fornelli con risultati anche interessanti per i commensali che ora cercano un ‘riconoscimento’ anche da un professionista del settore, culinario e (diciamocelo) televisivo. Per questa gara, quindi, Borghese dovrà seguire le gesta di quattro concorrenti che si daranno battaglia su tre manche/sfide a eliminazione diretta. Non basterà realizzare piatti all’altezza della sfida e del giudice, ma i concorrenti dovranno dimostrare di avere buone capacità strategiche per mettere in difficoltà gli avversari e garantirsi così il passaggio del turno per arrivare al premio in palio, un contributo economico in gettoni d’oro. La combinazione ‘piatto da preparare’ + ‘strategia’ mi ricorda un po’ i Pressure Test di MasterChef, ma bisognerà vedere di che pasta sarà fatto il format. Lo scopriremo molto presto.