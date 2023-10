Alda D’Eusanio show nella puntata di venerdì 13 ottobre 2023 di BellaMa’, la trasmissione di Rai2 condotta da Pierluigi Diaco. La giornalista, che domani compirà 73 anni, è tornata a parlare di quanto accaduto a febbraio 2021, quando fu clamorosamente squalificata dal Grande Fratello Vip per alcune dichiarazioni sul conto di Paolo Carta, il marito di Laura Pausini.

Sono stata cacciata dalla Casa del Grande Fratello all’improvviso, in pantofole e pigiama, senza avere la possibilità di spiegare e di scusarmi. A tutti è stato detto di non nominarmi più, su indicazione dell’editore (di Mediaset, Ndr). Ho detto che il marito di Laura Pausini che la picchiava. Ho sbagliato a dirlo. È una infamia, ma non tale per essere cacciata dal Grande Fratello. Ho fatto un errore, queste chiacchiere girano nel nostro ambiente… Sono cavolate, nell’ambiente girano tante fake news. A me dicevano che ero l’amante di Bettino Craxi (…) Il prezzo che ho pagato è stato molto più alto dell’errore che ho fatto. L’ho raccontata dicendo ‘pare’. Non ho detto che era sicuro (…). Diaco, ho capito, ho sbagliato, ho capito! Ai diretti interessati ho già chiesto scusa, in televisione non mi hanno dato la possibilità di scusarmi. Laura, chiedo perdono. Ho saputo che tuo marito (Paolo Carta, Ndr) è una persona deliziosa con te, sono contenta che il tuo matrimonio sia bello come il mio. Ti auguro di essere immensamente felice, ti chiedo ancora perdono. La persona davvero colpita è il marito, chiedo scusa anche a lui (…) Poi mi sono informata, è una persona per bene, tratta Laura con un fiore. Non cesserò mai di chiedere perdono a lui.