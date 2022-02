È trascorso circa un anno dalla controversa partecipazione di Alda D’Eusanio alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La giornalista e conduttrice, dopo circa una settimana passata all’interno della casa di Cinecittà, rimediò una squalifica immediata a seguito di un’azione legale intrapresa da Laura Pausini. La D’Eusanio, infatti, riportò nella casa del GF Vip una gravissima insinuazione riguardante il marito della cantante, Paolo Carta, e, a causa di quelle dichiarazioni, fu allontanata seduta stante dal programma.

Anche Adriano Aragozzini, dopo altre dichiarazioni della D’Eusanio riguardanti Mia Martini, querelò la giornalista.

Dopo un periodo di silenzio, Alda D’Eusanio, all’epoca dei fatti, tramite i social, si scusò pubblicamente con la cantante.

Nell’ultima intervista in ordine di tempo rilasciata al settimanale Vero, invece, la conduttrice di Al posto tuo ha manifestato il proprio dispiacere per essere letteralmente sparita dalla tv dopo la sua parentesi al GF, ridimensionando il precitato episodio ad uno “scivolone” per il quale, stando sempre alle sue parole, non sarebbe giusto rovinare 40 anni di carriera:

Non ho accusato o diffamato, ho solo riportato una chiacchiera da bar e non ho avuto la possibilità di scusarmi pubblicamente perché l’editore ha dato ordine a Mediaset di non fare il mio nome. Nemmeno i miei amici potevano citarmi dalla D’Urso, hanno voluto annientarmi. Ho aspettato due mesi che qualcuno di loro si facesse vivo, poi ho denunciato.

Già al settimanale Nuovo, circa due mesi fa, la giornalista dichiarò di aver fatto causa a Mediaset, lamentando anche una disparità di trattamento rispetto a Katia Ricciarelli, concorrente del GF Vip 6.

Riguardo Laura Pausini, la D’Eusanio ha aggiunto che la cantante avrebbe chiesto un milione di euro come risarcimento:

La Pausini ha minacciato la querela, cosa che poi ha fatto, chiedendomi un milione di euro come risarcimento. La verità deve venire fuori. Non si possono perdere anni di carriera per uno scivolone. Prima di distruggere e annientare una persona, è consigliabile essere più umani.

Stando ad una notizia pubblicata da Fanpage, però, la cifra chiesta come risarcimento dalla cantante non sarebbe corretta.

Fonti vicine alla cantante, infatti, hanno confermato la richiesta di risarcimento, parlando, però, di cifre “nettamente inferiori”.

All’epoca dei fatti, Laura Pausini, che non è più tornata sull’argomento, dichiarò anche che l’eventuale ricavato della denuncia sarà devoluto in beneficenza, ad associazioni contro la violenza di genere.