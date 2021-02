Alda d’Eusanio squalificata dal Grande Fratello VIP

Tutto ha un limite e il Grande Fratello lo ha capito dopo svariati giorni di presenza in casa di Alda d’Eusanio. Mediaset ha deciso di squalificare la concorrente dopo l’ennesimo dei numerosi sfondoni pronunciati in una settimana di durata. L’effetto della misura presa ha avuto effetto immediato dopo una serie di episodi discutibili. L’ultimo in ordine cronologico risale a poche ore fa, quando la giornalista si è lasciata andare a gravi affermazioni indirizzate a Paolo Carta e alla sua compagna Laura Pausini.

La frase in questione – uscita proprio mentre nella casa veniva diffusa una canzone dell’artista – è stata ripresa da una clip girata per i social. La d’Eusanio si è espressa così: “Questa c’ha uno che la mena la crocchia in una maniera… Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte“. Chiaramente su queste parole si è scatenato il caos totale, fino ad arrivare ad un comunicato congiunto della cantante e del suo compagno che non lascia spazio ad altre interpretazioni:

Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famigli. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne.

Il fatto fa il paio con l’episodio di sabato scorso in cui alla concorrente scappò una frase razzista durante una cena con gli inquilini (poi perdonata da un salvataggio giunto da un televoto lampo aperto nella puntata in prime time di lunedì 1° febbraio), ed un secondo caso in cui Alda, a microfono chiaramente aperto, ha criticato Maria de Filippi perché “è sempre in tv e non sa cosa vuol dire avere un figlio“.

Alda d’Eusanio squalificata dal GF VIP, il comunicato Mediaset

Questo il comunicato Mediaset che fa seguito alla squalifica di Alda d’Eusanio:

Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio da “Grande Fratello Vip”. L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa. Un comportamento grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni

Anche Endemol Shine Italy, casa produttrice del reality show “si scusa e si dissocia completamente dalle affermazioni pronunciate” da Alda d’Eusanio.