Alda D’Eusanio non è squalificata dal Grande Fratello Vip 5 (video)

Alda D’Eusanio non lascia la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, stasera, lunedì 1 febbraio 2021. La popolare giornalista, entrata nel loft di Cinecittà solo tre giorni fa, è stata protagonista di uno spiacevole episodio che ha scosso i telespettatori. Ha pronunciato, in un contesto goliardico, la N-word, lo stesso vocabolo che ha decretato, in passato, l’espulsione di Fausto Leali (Qui, il video).

D’Eusanio: “E’ stato uno scivolone di cattivo gusto. Sono i genitori cattolici che si sono risentiti? Chiedo perdono, ho sbagliato. Quello mi dispiace”.

Signorini: “Siamo tutti d’accordo che parliamo tra persone intelligenti, dotate di un minimo di cervello. Esiste nel caso di parole inappropriate, vanno formalmente squalificate, non legittimate. Tu, per fortuna, hai rivolto una battuta infelice in un contesto più leggero. E’ una parola che non fa ridere più nessuno. Anche se usata involontariamente come nel tuo caso, può urtare questa sensibilità”.

D’Eusanio: “Nel modo di parlare scambiamo i due termini. Non lo facciamo apposta. E’ un atteggiamento di totale democrazia. Mi dispiace se qualcuno si è offeso. Lo dico con molta sincerità”.

L’opinionista tv si è confrontata con Enock Barwuah piuttosto risentito dalla sua uscita:

Enock: “Si può sbagliare. Io, in primis, sbaglio. Mi dispiace riprendere la signora Alda, è una signora di una certa esperienza. Però, questo termine non posso farlo passare. So cosa vuol dire, so che ci sono tante persone che stanno ancora passando. Io questo termine non lo accetto nemmeno per un complimento”.

D’Eusanio: “Chi non crede nel razzismo, ogni tanto può sbagliare e questo dovete perdonarlo”.

Invece di procedere ad una squalifica diretta, la produzione ha preferito dare l’ultima parola al pubblico attraverso un televoto flash. Il 54% dei votanti ha graziato la neo concorrente che resta in gioco:

D’Eusanio: “E’ una ferita che mi resta”.