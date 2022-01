La Fimi, come ogni anno, ha svelato i singoli e gli album di maggior successo del 2021, nelle date dal 1 gennaio al 30 dicembre. Tra streaming, ascolti, download e copie fisiche acquistate, le classifiche indicano i primi 100 titoli per entrambe le categorie. Dal primo sguardo, appare evidente il grande riscontro e l’attenzione ottenuta dalla musica italiana che occupa i piani alti delle charts. Poi, a trionfare, anche i protagonisti di Amici e di Sanremo. Diamo un’occhiata insieme alle classifiche in questo bilancio del 2021 che ci siamo lasciati, da poche settimane, alle spalle.

Partiamo dagli album dove, al primo posto troviamo Rkomi che sarà proprio tra i protagonisti della prossima edizione del Festival. Dietro di lui, il vincitore della categoria canto di Amici, Sangiovanni, con il suo omonimo album. Benissimo anche i Maneskin al terzo gradino con “Teatro d’ira Vol. 1” dopo la doppietta di trionfi, a Sanremo e all’Eurovision Song Contest 2021. Altro volto di Sanremo quello di Madame che ha fatto il suo debutto sul palco del Teatro Ariston conquistando critica e pubblico grazie alla sua “Voce”.

Alla 18 ecco un altro protagonista di Amici, Aka 7even con il suo album d’esordio dopo la finale di Amici 20. A pochissima distanza -alla 20- Deddy con il suo “Il cielo contromano”. Successivamente ancora i Maneskin con “Il ballo della vita” alla 22 e alla 32 “Chosen”. In gara a Sanremo 2022, Achille Lauro fu protagonista di una serie di quadri durante le serate del Festival 2021 e lo ritroviamo in classifica alla 35 con “1969”. Annalisa si piazza alla 37 con “Nuda10”. Infine, alla 91 Tancredi con “Iride”, anche lui tra i concorrenti di Amici 20.

Per quanto riguarda i singoli più venduti, invece, il primo posto è saldamente in mano a Sangiovanni con la sua “Malibù”. Anche in questo caso, poco dopo ritroviamo i Maneskin con il meritato boom degli ultimi mesi. Prime posizioni occupate poi da Blanco con “Mi fai impazzire” (insieme a Sfera Ebbasta), “La canzone nostra” con Mace e Salmo e “Notti in bianco”. E anche lui, come Rkomi, lo ritroveremo al Festival 2022, in questo caso in duetto, insieme a Mahmood. Restando a Sanremo 2021, invece, ecco alla 7 “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino. Alla 9 nuovamente Sangiovanni con la sua “Lady”. Bene alla 10 “Voce” di Madame che brilla sia nei singoli che nei dischi del 2021.

Alla 14 troviamo Aka 7even con “Loca” mentre alla 16 nuovamente i Maneskin con “I wanna be your slave“, altro pezzo estratto a livello internazionale dal loro disco “Teatro d’Ira Vol. 1”. In classifica, tra i singoli, ecco Noemi insieme a Carl Brave con la loro “Makumba”, tra i tormentoni dell’estate 2021. Con “Glicine”, pezzo portato sul palco dell’Ariston, riappare alla 94. Irama chiude la top 20 con “La genesi del tuo colore”, inedito interpretato a Sanremo e ben accolto dal pubblico nonostante la sua partecipazione “in remoto” con un video registrato delle prove, a causa della sua positività al Covid durante la gara sanremese. L’accoppiata Fedez e Francesca Michielin si posizionano alla 26 con “Chiamami per nome” mentre riecco Madame con “Marea” alla 28. Altro pezzo di Aka 7even subito dopo, “Mi manchi”. Alla 38 spunta nuovamente Sangiovanni con “Tutte la notte” e Tancredi lo segue alla 42 con “Las Vegas”. Ritornano alla 43 i Maneskin con la cover di “Beggin'”, versione che ha fatto furore anche in Europa e in America. I Coma_Cose conquistano il 50esimo gradino grazie a “Fiamme negli occhi”. Da Amici 20, ecco Deddy con “Zero passi” alla 56. Annalisa alla 59 con “Dieci”, brano in gara al Festival di Sanremo 2021.