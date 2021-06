Come anticipato da TvBlog nelle scorse settimane, tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e quale show ci sarà anche Alba Parietti. A confermarlo è la stessa conduttrice sul numero di Chi in edicola da domani, mercoledì 30 giugno.

È difficile imitarmi perché sono un camaleonte, prendo la forma e il colore di quello che ho intorno. Farò “Tale e quale show” proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa. E vorrei imitare anche qualche uomo, mi sento molto fluida.

Alba Parietti è tornata a raccontare di quando rifiuto la ricchissima offerta di Silvio Berlusconi per passare dalla Rai a Mediaset:

È stato un gesto sconsiderato, ma in quegli anni ho lavorato comunque tantissimo, con il senno di poi 9 miliardi erano una bella cifra, ma ho creato lo stesso le mie sicurezze negli anni, con un po’ più di fatica. Una volta Briatore mi disse: “Se fossi stata fidanzata con me e non con Bonaga, ti avrei costretta a prenderli”; “tranquillo che, con i nostri caratteri, non avremmo mai potuto essere fidanzati”, gli ho risposto».

Il due luglio la Parietti compirà 60 anni:

Dico di avere 60 anni da circa un anno, non ho mai nascosto la mia età. Anzi, avrei voluto fare il video de “La vacinada” con Checco Zalone al posto di Helen Mirren, ed essere la “veccia muchacha immunizada” (ride, ndr). Quando le donne si libereranno dall’idea che, per stare bene, devono piacere a un uomo e avere le caratteristiche di una ventenne, anche se gli uomini cadono a pezzi peggio di noi, avranno vinto.

Infine, sul figlio Francesco Oppini, reduce dal Grande Fratello Vip:

Il segreto del nostro legame è che ci vediamo poco, non viviamo più insieme e lui mi manda spesso a quel paese. È sempre stato autonomo, non ha mai subìto il mio ruolo. Adesso si è sdoganato da questa immagine, anzi, molti gli dicono che è meglio di me e lo trovo un gran complimento. Quando andiamo in giro e fermano lui per la foto sono fiera. Lo vedo felice, realizzato, sicuro, brillante.