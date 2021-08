Fuori da The Voice Senior, ma dentro La notte della Taranta. TvBlog è in grado di anticipare che Al Bano sarà il conduttore del concertone della Notte della Taranta, in programma il 28 agosto a Melpignano e in onda su Rai1 in differita il 4 settembre alle ore 22:30. L’anno scorso alla guida dell’evento c’era stato l’attore Sergio Rubini.

Per Al Bano, dunque, si tratterà del ritorno sulla rete ammiraglia della tv pubblica dopo la sorprendente esclusione dal talent condotto da Antonella Clerici. Al suo posto, in giuria, ci sarà, come anticipato da TvBlog alcune settimane fa, Orietta Berti (sono confermati, invece, tutti gli altri giurati, ossia Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino).

Secondo quanto ci risulta, per la conduzione del Concertone evento-simbolo dell’estate salentina sembrava esserci in pole un altro big dello spettacolo italiano, ossia Massimo Ranieri, ma alla fine la scelta (riparatrice per Rai1?) è ricaduta sul pugliesissimo Al Bano.

TvBlog è in grado di rivelare anche che sarà Patti Smith l’ospite musicale di punta del Concertone, tappa finale del Festival itinerante che è tornato nelle piazze di Puglia dal 4 agosto; l’accesso è riservato a chi è munito di Green Pass o di certificazione di tampone negativo, effettuato massimo nelle 48 ore precedenti.

Per la cronaca, i maestri concertatori de La notte della Taranta 2021 sono il direttore d’orchestra Enrico Melozzi e la cantante Madame, entrambi reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo.