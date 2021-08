Agorà, festeggiati i 10 anni di vita lo scorso anno, torna in onda su Rai 3 con l’edizione 2021-2022 per dare, come recita il claim della trasmissione, “l‘accento sulla realtà“. Il programma quotidiano ha una nuova durata, arrivando a concludere ogni giorno la puntata alle 10:30, e per la prima volta nasce uno spin off dell’appuntamento quotidiano feriale in onda nelle mattine del fine settimana.

Agorà 2021-2022: conduttori

Confermata per la seconda edizione consecutiva alla conduzione del programma in onda dal lunedì al venerdì Luisella Costamagna, che lo scorso anno aveva raccolto l’eredità della trasmissione da Serena Bortone, passata su Rai 1 con Oggi è un altro giorno. Senio Bonini, giornalista proveniente da Rai News 24 e con un trascorso al moviolone di Agorà, conduce Agorà Extra, il segmento di approfondimento dedicato al racconto dei territori, in onda dalle 10:00 alle 10:30. Giusi Sansone è al timone invece di Agorà Weekend.

Agorà 2021-2022: moviolone

Al moviolone i telespettatori trovano ogni mattina, per la terza edizione, Marco Carrara, giovane volto televisivo proveniente dalla “scuola” Tv Talk, dove ha mosso i primi passi come analista. Al momento conduce anche una breve trasmissione tutta sua su Rai 3, al sabato mattina, Timeline Focus.

Agorà 2021-2022: puntate

Sette sono gli appuntamenti settimanali di Agorà, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 10:30, con la conduzione di Luisella Costamagna e Senio Bonini e in onda il sabato e la domenica, dalle 8:00 alle 9:00, con la conduzione di Giusi Sansone.

Agorà 2021-2022: come vederlo in streaming

Le puntate di Agorà sono visibili in diretta streaming su RaiPlay e recuperabili sulla piattaforma una volta terminata la messa in onda.

Agorà Weekend

Per la prima volta in più di dieci anni di storia, Agorà si allarga anche nel fine settimana di Rai 3, inaugurando uno spin off dal titolo Agorà Weekend, condotto dalla giornalista del Tg3 Giusi Sansone, che nella scorsa stagione televisiva aveva affiancato alla conduzione di Linea Notte Maurizio Mannoni. Il programma, oltre a dare le notizie di giornata, dà uno sguardo alla settimana appena terminata e a quella che verrà.