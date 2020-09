Blogo retroscena: Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci non entra

Di Hit lunedì 14 settembre 2020

Colpo di scena alla prima puntata del Grande fratello vip

E' iniziata da pochi minuti la prima puntata della quinta edizione del Grande fratello vip e ci giungono voci ed indiscrezioni rispetto ad una situazione particolare che si starebbe verificando dietro le quinte di questo celebre reality show.

Pare infatti che fra il gruppo di concorrenti destinati all'ingresso nella puntata di questa sera (il secondo plotone di concorrenti entrerà venerdì) non ci sarà Elisabetta Gregoraci. L'ex compagna di Flavio Briatore infatti sarebbe dovuta entrare questa sera ma pare che ciò non avverrà.

Sembra infatti, dalle informazioni che ci sono giunte pochi minuti fa, che Elisabetta Gregoraci, per motivi personali non entrerà stasera nella casa del Grande fratello. Secondo quanto apprendiamo dovrebbe entrare nella seconda puntata in onda venerdì 18 settembre 2020.