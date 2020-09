Grande Fratello Vip 5: la prima puntata in diretta dalle ore 21:20

Di Fabio Morasca lunedì 14 settembre 2020

La prima puntata della quinta edizione del GF Vip in diretta.

Grande Fratello Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata, condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo e Antonella Elia nel ruolo di opinionisti.

Grande Fratello Vip 5: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, lunedì 14 settembre 2020, avrà inizio la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

I concorrenti della quinta edizione sono i seguenti: Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Questa sera, entreranno nella Casa solo 12 dei concorrenti annunciati. Gli altri entreranno nella Casa durante la puntata che andrà in onda venerdì 18 settembre 2020.

Il vincitore di quest'edizione si aggiudicherà un montepremi di 100mila euro, metà del quale andrà in beneficenza.

Grande Fratello Vip 5 è un programma di Andrea Palazzo, Fausto Enni e Alfonso Signorini, firmato anche da Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Irene Ghergo, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza e Alessandro Santucci, prodotto da Leonardo Pasquinelli (Endemol Shine Italy), con la regia a cura di Alessio Pollacci.

Grande Fratello Vip 5: dove vederlo

La prima puntata del Grande Fratello Vip 5 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l'opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

Grande Fratello Vip 5: Second Screen

Grande Fratello Vip è presente sul web con il sito ufficiale del programma.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del reality show.

Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente: @grandefratello. L'hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #gfvip.

Grande Fratello Vip ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:20.