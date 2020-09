Gino cerca Chef, Nove 'offre' lavoro con D'Acampo

Di Giorgia Iovane mercoledì 9 settembre 2020

Gino D'Acampo torna su Nove con un format tutto suo.

Se c'è una cosa cui D'Acampo tiene molto, oltre alla sua famiglia e ai suoi 50 - dicesi 50 - ristoranti, è questo nuovo format, Gino cerca Chef, al via giovedì 10 settembre alle 21.25 su Nove. Ce ne aveva parlato tempo fa, presentandocelo come l'XFactor della cucina nella prima intervista concessa al suo 'sbarco' sulla tv italiana, con toni entusiastici. Adesso è arrivato il momento di seguire questo nuovo cooking talent, che vede lo chef di origini partenopee nei panni di giudice di quello che ha tutto l'aspetto di un 'colloquio di lavoro' svolto a favor di telecamere.

In palio in questo Gino cerca Chef c'è, infatti, un posto di lavoro in uno dei locali di D'Acampo in Gran Bretagna. Ma non sarà solo il titolare a decidere chi potrà entrare nella sua brigata: con D'Acampo, infatti, c'è l'amico Fred Sirieix, già con lui in Gino, Gordon e Fred - Amici miei e apprezzato anche nel bel format BBC Million Pound Menu.

Ma vediamo come funziona questo nuovo cooking talent.





Gino cerca Chef, il format

In ogni puntata Gino D'Acampo e Fred Sirieix metteranno alla prova nove chef più o meno amatoriali con diverse sfide. Si parte col “cavallo di battaglia”: i nove concorrenti, divisi in gruppi da tre, devono preparare il proprio piatto forte - a scelta tra un antipasto, un primo, un secondo o un dolce – per aggiudicarsi una delle tre Chef Seat a disposizione. Al termine di ogni manche Gino e Fred valuteranno l’esecuzione e l’impiattamento, decretando chi tra i tre concorrenti di ciascun gruppo si è meritato la sedia. Ad ogni manche, il “gioco delle sedie” cambierà gli scenari e ribalterà i verdetti.

La seconda sfida si chiama “Prova di carattere” e vuole verificare la forza caratteriale, la resistenza, la determinazione ma anche l’abilità e l’astuzia nel portare a termine il compito assegnato. La prova si divide in una prima parte in esterna con Fred alla ricerca degli ingredienti necessari alla ricetta da realizzare poi in cucina. La ricetta da preparare verrà mostrata direttamente ai fornelli dallo Chef Gino D’Acampo e i concorrenti dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni date per replicare la pietanza e sperare di passare il turno.

I due che avranno eseguito al meglio il compito affidato andranno alla finale che si terrà proprio in uno dei 50 ristoranti di D'Acampo: qui i due finalisti dovranno cimentarsi con tre piatti tratti dal menu del ristorante. Ad affiancarli lo staff del ristorante con il quale dovranno comunicare in inglese. A fine preparazione Gino e Fred assaggeranno i piatti ma spetterà solo a D'Acampo decidere chi assumere.



Gino cerca Chef, come seguirlo in diretta e in live streaming

Il programma - prodotto da Wavy, Unit di Fremantle - è composto da 6 puntate da un'ora e va in onda ogni giovedì alle 21.25 su Nove (DTT, 9) su Sky Canale 145 e su Tivùsat Canale 9 e in streaming su DPlay, dove sarà disponibile on demand.