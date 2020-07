Gino, Gordon e Fred - Amici miei, su Dplay alla scoperta delle radici di un successo

Di Giorgia Iovane giovedì 2 luglio 2020

Tre puntate alla scoperta delle eccellenze dei Paesi d'origine di D’Acampo, Sirieix e Ramsay.

D'Acampo, Ramsay e Sirieix ingiro per l'Europa tra i luoghi della loro infanzia.

Tre stelle della ristorazione, tre amici, un camper in giro per l'Europa alla scoperta delle origini del loro successo: questo il succo di Gino, Gordon & Fred – Amici Miei, disponibile da oggi, 2 luglio, sulla piattaforma DPlay Plus. I protagonisti sono Gino D’Acampo, che h ormai conquistato il suo posto tra anche tra i ristoranti della televisione italiana con Restaurant Swap – Cambio Ristorante, il maître d’hotel francese Fred Sirieix e lo chef tv forse più noto tra tutti, Gordon Ramsay.

L'idea di questo programma, declinato in più stagioni e che arriva da noi con il primo dei suoi cicli tematici, è quello di unire storie personali, curiosità e l'esplorazione di alcune delle eccellenze dei Paesi di origine dei tre amici, tutti partiti dalle proprie terre per fare fortuna altrove, riuscendoci. Tre puntate da 50 minuti per visitare la Costiera Amalfitana con Gino D'Acampo, alla scoperta dei limoni di Sorrento e delle mozzarelle di Bufala, in alcuni dei luoghi più suggestivi della Campania, prima di allungarsi fino al Golfo degli Aranci, in Sardegna. Questo il 'menu' della prima puntata del ciclo, che procede poi in Francia nel bacino di Arcachon, patria delle ostriche, in Scozia tra le splendide scogliere dell’arcipelago delle Ebridi.

Un modo per estendere la prima stagione televisiva di D'Acampo in Italia, con altri tre appuntamenti utili a raccontarne le storie e farne conoscere al pubblico le caratteristiche, in attesa di vederlo in un nuovo format nella prossima stagione. Per adesso spazio alle Vespe e alla Costiera Amalfitana.