Blogo retroscena: Temptation island, la data di partenza e la coppia sostituita

Di Hit venerdì 4 settembre 2020

Ultime notizie dal quartier generale in Sardegna del reality show made in Canale 5

Proseguono a tambur battente le registrazioni del secondo ciclo stagionale di Temptation island, che dopo la serie con protagonisti vip (o presunti tali) sta ora confezionando l'edizione con protagoniste coppie di autentici nip, di nome e di fatto.

Già vi abbiamo dato conto della partenza delle registrazioni lo scorso mese di agosto e nella medesima occasione vi avevamo già detto della messa in onda del programma con due date in ballottaggio, cioè o mercoledì 9 oppure mercoledì 16 settembre. Tuttora non è stata ancora decisa la data in cui verrà celebrata la prima puntata di Temptation island con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Prima ancora di iniziare però, come accennato dal blog di Davide Maggio, una coppia è già scoppiata e TvBlog è in grado di dirvi che è già stato provveduto alla sostituzione di detta coppia con una nuova di zecca che è già entrata nel programma, che ora prosegue serenamente le registrazioni.

A questo punto la data di messa in onda della prima puntata di questo varietà è legata a questioni meramente tecniche di confezionamento e montaggio del programma. Vedremo dunque nei prossimi giorni se la nuova serie di Temptation island condotta da Alessia Marcuzzi prenderà il via o il 9 oppure il 16 settembre in prime time su Canale 5.