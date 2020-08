Blogo retroscena: Temptation Island 2020, l'edizione con Alessia Marcuzzi si fa, ecco quando iniziano le riprese e quando andrà in onda

Di Hit domenica 23 agosto 2020

Le ultime notizie relative alla nuova edizione di Temptation island

E' stato il grande successo dell'estate 2020. Il riferimento è a Temptation island vip che ha collezionato su Canale 5 davvero ottimi indici di ascolto, risultando appunto essere il programma d'intrattenimento più visto di questa strana estate.

Come però già noto, il cammino di Temptation island non si esaurisce con l'edizione vip condotta da Filippo Bisciglia terminata a fine luglio su Canale 5, ma proseguirà con una nuova serie da settembre sempre sull'ammiraglia di casa Mediaset, stavolta condotta dalla bella e brava Alessia Marcuzzi.

Questa edizione di fine estate-inizio autunno 2020 vedrà protagonisti solo ed esclusivamente coppie di nip, cioè personaggi sconosciuti. A dispetto dunque da indiscrezioni circolate sul web negli ultimi giorni, per esempio, non ci sarà nessun personaggio proveniente dal dating show principe del pomeriggio televisivo italiano Uomini e donne.

La macchina della nuova serie di Temptation island sta per partire con l'inizio delle riprese da domani lunedì 24 agosto. Nella location dove si sta registrando il programma situata come è noto in Sardegna, è stata creata una "bolla" nella quale si muovono i protagonisti e la troupe della trasmissione, osservando tutte le indicazioni sanitarie anti Covid (a partire dai tamponi) e in assoluta sicurezza, tanto che all'interno di questa zona non si è registrato finora nessun caso di positività.

La nuova edizione di Temptation island vip condotta da Alessia Marcuzzi andrà in onda a settembre e di certo non avrà campo libero come quella condotta fino a qualche settimana fa in piena estate da Filippo Bisciglia in tema di contro programmazione, inoltre non potrà giovarsi di alcune situazioni pregresse, come per esempio il traino della vicenda Antonella Elia-Pietro Delle Piane proveniente dal Grande fratello vip. La data effettiva di partenza non è stata ancora comunicata da Mediaset, ma siamo in grado di dirvi che i giorni in ballottaggio dovrebbero essere mercoledì 9 oppure mercoledì 16 settembre, ovviamente in prima serata su Canale 5.

Riuscirà la nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi, priva del traino di una coppia forte come quella di Antonella Elia e Pietro Delle Piane e con la contro programmazione autunnale a far registrare gli ascolti estivi? Lo scopriremo da mercoledì 9 o dal 16 settembre quando andrà in onda in prima serata su Canale 5