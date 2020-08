Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi: le coppie e i nomi dei concorrenti

Di Giulio Pasqui venerdì 28 agosto 2020

Le coppie (finora svelate) di Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi.

Seconda edizione di Temptation Island nel giro di pochi mesi: da mercoledì 9 settembre, su Canale 5, tornerà il "viaggio tra i sentimenti" con la guida di Alessia Marcuzzi. Saranno sei le coppie di concorrenti che metteranno alla prova il loro amore tra tentazioni, separazione forzata e falò. Non ci saranno vip, stavolta. E' stata la stessa conduttrice a svelare il perché: "All'inizio pensavamo di fare un misto di coppie, famose e non famose. Poi però siamo state d'accordo che le persone si riconoscono e si identificano di più con chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro" (da Tv Sorrisi e Canzoni).

Ma andiamo a scoprire chi sono i concorrenti già svelati attraverso i social della trasmissione (i cognomi arrivano da Fanpage, invece).



Temptation Island 2020: le coppie, ecco chi sono

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino. Sono fidanzati da sei anni. "Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché siamo arrivati a un punto della nostra storia in cui o ci sposiamo o ci lasciamo. Ma ho sbagliato persona perché Nello è suoer moderno e non ci pensa proprio", ha detto lei alle telecamere del programma. "Io sono per la convivenza", sostiene Nello.

Nadia e Antonio Giungo (32 anni). Sono fidanzati da un anno e nove mesi. "Sono stato io a chiamare Temptation Island perché anche se la amo ho bisogno di capire se è la ragazza giusta per me per costruirci un futuro insieme. Io sono una persona con la testa sulle spalle, invece lei è una ragazzina viziata che sta tutto il tempo sul divano a far niente. Questo non mi sta bene", sono state le parole di Antonio. "Lui pensava di aver trovato la ragazza che gli lavava, puliva e cucinava. Ma io sono totalmente all'opposto", ha detto lei.

Anna (26 anni) e Gennaro. Sono fidanzati da sei anni. "Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché dopo vari tiri e molla penso che sia arrivato il momento di dare una svolta alla nostra relazione. Da fuori tutti pensano che sia un ragazzo perfetto ("Lo sono", risponde lui) e io la cattiva, ma in realtà ha dei lati caratteriali che sono diventati intollerabili", è il punto di vista di lei. "Io sono innamorato di Anna, le ho chiesto di sposarmi ma lei ha detto no", ha risposto lui.

Alberto Maritato (32enne di Napoli) e Speranza Capasso. Sono fidanzati da secidi anni. "Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché ancora non riesco ad immaginare un futuro insieme a lei", ha detto lui nella clip di presentazione. "Io non volevo partecipare assolutamente. E' stato lui a convincercmi perché ho paura di perderlo. Di lui non mi fido perché in passato mi ha raccontato delle bugie, ma il sentimento me l'ha sempre fatto giustificare".