The Crown, la quarta stagione dal 15 novembre 2020 su Netflix (Video)

Di Paolo Sutera giovedì 20 agosto 2020

Netflix ha annunciato che la quarta stagione di The Crown sarà disponibile dal 15 novembre 2020: la piattaforma ha anche rilasciato il primo teaser trailer della nuova stagione della serie tv

Poche immagini e parole, ma quel che conta per i fan di The Crown è che ora c'è una data di uscita per la quarta stagione: lo ha annunciato Netflix, che ha fatto sapere che i nuovi episodi del drama creato da Peter Morgan saranno disponibili sulla piattaforma dal 15 novembre 2020.

Una data a cui è stato affiancato un teaser trailer, appunto, che ci fa intravedere qualche scena della nuova stagione: in primis la Regina Elisabetta II, interpretata anche questa volta da Olivia Colman: è lei l'unico personaggio di cui sentiamo la voce.

"La monarchia è troppo importante perché le si possa concedere di fallire": queste le uniche parole che sentiamo, così come effettivamente la protagonista è l'unico personaggio che vediamo chiaramente. Il teaser, infatti, gioca sul vedo/non vedo di altri due personaggi chiave della quarta stagione.

Uno è Margaret Thatcher, a cui darà volto Gillian Anderson; l'altro è una giovane Diana Spencer, interpretata da Emma Corrin. Di loro intravediamo qualcosa, compreso il lungo strascico dell'abito da sposa di Diana, passato alla Storia, ma niente più.

Quel che Netflix ha invece comunicato è stata la sinossi della stagione, che ci porterà alla fine degli anni Settanta, quando la Regina e la sua famiglia devono salvaguardare la linea di successione. La protagonista vuole che il figlio Carlo (Josh O'Connor), ora 30enne, trovi una moglie.

Nel frattempo, l'Inghilterra risente delle politiche di divisione introdotte proprio dalla Thatcher, prima donna inglese rivestita dell'incarico di Primo Ministro. Tra lei ed Elisabetta sorgeranno tensioni che peggioreranno quando la Thatcher guiderà il Paese nella guerra delle Falkland, che causerà ulteriori conflitti nel Commonwealth.

A far risollevare le sorti della famiglia reale ci penserà l'arrivo di Diana Spencer e la sua storia d'amore con Carlo, che conquisterà la Nazione. Ma mentre il popolo sembra rinfrancato da quella che considera una favola, la famiglia reale è sempre più divisa al suo interno.

La quarta stagione segnerà anche una pausa di produzione per The Crown, dal momento che la quinta stagione arriverà nel 2022: una decisione per permettere ad autori e produttori di lavorare al meglio sui nuovi episodi. Questo non ha impedito, però, di portarsi avanti per quelle che saranno le ultime due stagioni della serie tv: è già noto, infatti, che ad interpretare la Regina nella quinta e sesta stagione sarà Imelda Staunton, mentre Lesley Manville sarà la Principessa Margherita, Jonathan Pryce il Principe Filippo ed Elizabeth Debicki la Principessa Diana.