A Raccontare comincia tu, con Raffaella Carrà anche Achille Lauro (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto martedì 21 luglio 2020

Ecco il quarto ospite della nuova edizione del programma di Rai3. Gli altri tre, come già rivelato da Blogo, sono Tiziano Ferro, Emma Marrone e Mika

Nei palinsesti Rai presentati pochi giorni fa a Roma non ve n'è traccia, ma la nuova stagione di A Raccontare Comincia Tu non dovrebbe essere in discussione. Come anticipato a maggio scorso da Blogo, il programma con Raffaella Carrà è, infatti, previsto per la primavera 2021 su Rai3.

Chi saranno i protagonisti dei nuovi incontri-interviste della Carrà? Blogo ha già rivelato tre dei quattro ospiti delle puntate che saranno proposte tra alcuni mesi. Si tratta, cioè, di Tiziano Ferro, Emma Marrone e Mika. Ora siamo in grado di aggiungere anche il quarto nome. Secondo quanto ci risulta, Raffaella Carrà incontrerà Achille Lauro, artista che da più di due anni - grazie soprattutto alle fortunate partecipazioni ai Festival di Sanremo - ha aumentato la sua popolarità, divenendo (ma questo già dai tempi di Pechino Express) anche un personaggio televisivo, capace di dare vita a divertenti siparietti per esempio con Mara Venier a Domenica In e con Fiorello proprio sul palco del teatro Ariston.

L'incontro tra la Carrà e Achille Lauro non sarà del tutto inedito, visto che i due si erano prestati per una gag in apertura di Viva RaiPlay di Fiorello, con la conduttrice alla guida (molto sportiva) dell'auto che portava lo showman negli studi di via Asiago (clicca qui per rivedere la scena).

Per quanto riguarda il futuro della Carrà, al momento non è chiaro se riuscirà a concretizzarsi il progetto che prevedeva il suo ritorno su Rai1, coccolata dal direttore di rete Stefano Coletta, lo stesso che, quando era alla guida di Rai3, la convinse a lanciarsi nell'avventura di A Raccontare comincia tu. Le incognite, quelle economiche e quelle legate alla situazione coronavirus, sono tante.