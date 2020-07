Palinsesti Rai 2020/2021: la presentazione in diretta dalle ore 11

Di Fabio Morasca giovedì 16 luglio 2020

La presentazione dei palinsesti Rai 2020/2021 in diretta.

Oggi, giovedì 16 luglio 2020, si terrà la presentazione dei palinsesti Rai riguardanti la stagione televisiva 2020-2021.

La presentazione si terrà a Roma, nella storica sala A di Via Asiago, a partire dalle ore 11. In collegamento audio/video con la sala A di Via Asiago, ci saranno altre quattro sale, messe a disposizione della stampa: tre a Roma (la Sala Blu di Via Teulada e la Sala Arazzi e la Sala B di Viale Mazzini) e una a Milano (lo Studio Tv2 di Corso Sempione).

Inizialmente fissato per i primi di luglio (in un primo momento per il 2 luglio e successivamente slittato per il 9 luglio), l'evento è stato posticipato, definitivamente, al 16 luglio per intuibili ragioni legate all'emergenza sanitaria in atto nel nostro paese.

Dopo Discovery, quindi, la Rai è la seconda azienda a presentare ufficialmente i palinsesti con un evento, non rinunciando, quindi, nonostante la precitata emergenza Coronavirus, al consueto upfront in presenza degli investitori pubblicitari e della stampa (che potrà seguire l'evento anche in remoto tramite la piattaforma Webex).

Da un recente tweet condiviso da Costantino Della Gherardesca (che ha dato appuntamento a Milly Carlucci alla presentazione dei palinsesti), inoltre, si può facilmente intuire che, all'evento, saranno presenti anche gli artisti. La loro presenza non era scontata, considerando le restrizioni anti-COVID.

La conduttrice e moderatrice dell'evento sarà la giornalista del Tg1, Laura Chimenti.

TvBlog seguirà la presentazione dei palinsesti Rai 2020/2021 in tempo reale, a partire dalle ore 11.