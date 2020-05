A raccontare comincia tu con Raffaella Carrà, ecco gli ospiti della nuova edizione (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto venerdì 22 maggio 2020

Anticipazioni esclusive sulla nuova stagione del programma di Rai3, le cui riprese sono state rinviate causa emergenza coronavirus

L'emergenza coronavirus ha provocato il rinvio di A raccontare comincia tu, che sarebbe dovuto tornare in onda su Rai3 il 26 marzo scorso. Secondo quanto risulta a Blogo, le riprese della nuova stagione dovrebbero iniziare a settembre prossimo, con messa in onda probabile a inizio 2021. Le puntate previste sarebbero quattro. I protagonisti degli incontri di Raffaella Carrà, sempre stando alle informazioni in nostre possesso e salvo cambiamenti clamorosi dovuti all'emergenza coronavirus, dovrebbero essere Tiziano Ferro, Emma Marrone, Mika e un altro personaggio al momento ancora top secret. La registrazione della puntata con la cantante nata ad Amici sarebbe in programma in Puglia, mentre quella con l'artista libanese dovrebbe tenersi a Miami.

Fino a questo momento nelle due edizioni trasmesse (a partire dal 4 aprile 2019) la padrona di casa ha incontrato Fiorello, Maria De Filippi, Leonardo Bonucci, Riccardo Muti, Paolo Sorrentino, Sophia Loren, Luciana Littizzetto, Loretta Goggi, Renato Zero e Vittorio Sgarbi.

Intanto, il progetto - anticipato da Blogo - che avrebbe dovuto riportare la Carrà su Rai1 sarebbe stato momentaneamente sospeso, anche se resta più vivo che mai il desiderio del direttore di rete Stefano Coletta (colui che aveva convinto la Carrà a tornare in tv, su Rai3, un anno fa circa). E chissà che nelle prossime settimane la situazione, in questo senso, non si sblocchi.