Marco Mazzocchi e Laura Forgia a Easy Driver su Rai2 (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto venerdì 3 luglio 2020

Anticipazioni sulla nuova edizione dello storico programma che da Rai1 trasloca a Rai2

Easy Driver cambia ancora. Nella prossima stagione lo storico programma che racconta come auto e moto interagiscono con l'ambiente ed il paesaggio, con particolare attenzione a tutte le innovazioni tecniche rivolte al risparmio dei consumi e alla tutela dell'ambiente, andrà in onda su Rai2 e non più su Rai1. Secondo quanto risulta a Blogo, cambierà anche la conduzione. Al posto di Margherita Adamo e Nicola Larini ci dovrebbe essere l'inedita coppia formata da Marco Mazzocchi e Laura Forgia.

Il primo è il giornalista che nel 2018 ha lasciato Rai Sport per darsi all'intrattenimento su Rai2 e che di recente ha preso parte a Pechino Express, insieme a Max Giusti. La seconda è la showgirl nata a L'Eredità e pronta - come annunciato ieri da Blogo - per affiancare (in alternanza con Manila Nazzaro) Federico Quaranta nella nuova trasmissione di seconda serata E la chiamano estate. Anche la Forgia ha gareggiato nell'adventure game di Costantino Della Gherardesca, in coppia con la collega Eleonora Cortini.

A completare il cast del nuovo Easy Driver con Mazzocchi e Forgia dovrebbero esserci due inviati. Intanto sabato, 20 giugno alle ore 17.45 è iniziato, sempre su Rai2, Easy Driver Racconta, nuovo branded content e spin off del programma. Alla conduzione Marzia Valitutti, ossia, come abbiamo scritto ieri, la figlia di Vira Carbone.