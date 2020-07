E la chiamano estate su Rai2: con Federico Quaranta ci sarà Laura Forgia (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto giovedì 2 luglio 2020

Nel nuovo programma in onda in seconda serata dal 29 luglio, sarebbe confermata anche la presenza di Manila Nazzaro

In queste ore vanno riempiendosi a Viale Mazzini le ultime caselle dei palinsesti, in attesa della presentazione ufficiale del prossimo 16 luglio a Roma. Rai2 ha deciso di puntare su Federico Quaranta, come vi abbiamo anticipato nel dettaglio alcuni giorni fa.

Per quanto riguarda E la chiamano estate, il programma che inizierà mercoledì 29 luglio andando ad occupare la seconda serata. Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, accanto al conduttore è confermata Manila Nazzaro (che stasera debutta a Temptation Island), mentre non ci sarà Roberta Morise, in uscita da I Fatti Vostri. Al suo posto, sempre in base alle informazioni in nostro possesso, dovrebbe esserci Laura Forgia, che avrebbe superato in extremis la concorrenza di Sarah Castellana e di Mia Canestrini.

La curiosità è che anche la Forgia, come la Morise, è stata al fianco di Magalli nello storico programma di Michele Guardì e che fu sostituita proprio dalla Morise, la cui defezione da E la chiamano estate invece stavolta permette alla Forgia di tornare in tv.