Federico Quaranta, ecco i programmi che condurrà su Rai1 e su Rai2 (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto martedì 23 giugno 2020

Anticipazioni esclusive sui prossimi impegni televisivi del conduttore

Si avvicina il ritorno in tv di Federico Quaranta. Come anticipato da Blogo, il conduttore sarà, a partire dal 5 luglio, alla guida di Linea Verde Tour e di Linea Verde Radici. Si tratta di due nuovi spin off di Linea Verde, in onda la domenica mattina su Rai1. Il primo, realizzato in convenzione con le regioni Alto Adige e Basilicata, vede nel cast anche il cuoco Peppone e Giulia Capocchi, il secondo è un branded content firmato Enel e Poste italiane.

Per quanto riguarda Rai2, ci risulta esserere confermato l'impegno in seconda serata, a partire da mercoledì 29 luglio. Il programma, per il quale dovrebbe essere stato scelto il titolo E la chiamano estate, potrebbe vedere la partecipazione anche di Manila Nazzaro (reduce da Temptation Island, le cui registrazioni a quel punto dovrebbero essere terminate) e Roberta Morise (in uscita da I Fatti vostri).

Ma non è finita qui. Secondo quanto apprendiamo, il direttore di Rai2 Ludovico Di Meo punterà su Quaranta anche per la stagione autunnale. Secondo quanto ci risulta, infatti, si sarebbe concretizzato il suo approdo al sabato pomeriggio della seconda rete della tv pubblica.

In particolare, Quaranta dovrebbe condurre un nuovo programma in onda il sabato pomeriggio a partire dal 31 ottobre (al termine del Giro d'Italia, che, causa coronavirus, è stato rinviato in autunno). La trasmissione, il cui titolo non è stato ancora definito, si candida a farsi carico dell'eredità di Sereno Variabile, lo storico programma di Osvaldo Bevilacqua che è fermo da un anno. Avrà anche uno spin off (con 5/6 puntate, taglio documentaristico) in seconda serata, sempre su Rai2, a partire da fine gennaio.