Federico Quaranta torna a Linea Verde (Radici) e fa il bis su Rai2 (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto venerdì 29 maggio 2020

Dopo la discussa esclusione di un anno fa, sarebbe arrivato il momento del ritorno in tv del conduttore. Ecco quali dovrebbero essere i suoi nuovi impegni

Fischio di inizio, torna in campo Federico Quaranta. Dopo essere stato sostituito - non senza polemiche - a Linea Verde da Beppe Convertini un anno fa circa, il conduttore sarebbe pronto a rientrare sul piccolo schermo.

Secondo quanto risulta a Blogo, a Quaranta dovrebbe essere affidato Linea Verde Radici: 10 puntate in onda su Rai1 a luglio e agosto il sabato alle ore 12.00. Inoltre, il conduttore dovrebbe approdare su Rai2 con 4 speciali in onda in seconda serata nel mese di agosto. Si tratterebbe di un programma che racconta il turismo nell'estate del covid 19. Qui dovrebbe essere affiancato da una inviata. Per questo ruolo sarebbe in lizza Manila Nazzaro.

Ma non è finita qui. La rete diretta da Ludovico Di Meo potrebbe puntare su Quaranta anche per l'autunno, con un nuovo programma in onda nel tardo pomeriggio del sabato, per raccontare il territorio. Il progetto, secondo quanto apprendiamo, prevederebbe anche degli speciali in seconda serata per il 2021.

Tutto questo al netto di un clamoroso ritorno al timone della versione tradizionale (in onda la domenica) Linea Verde (anche se alla fine Convertini - impegnato in estate con Anna Falchi al mattino su Rai1 - dovrebbe essere confermato), dove per il ruolo femminile sarebbero in pole Elisa Isoardi (in uscita da La prova del cuoco) e Nunzia De Girolamo (già lo scorso anno vicinissima allo storico programma di Rai1 dedicato all'agricoltura),

Per quanto concerne l'ambito radiofonico, Quaranta dovrebbe essere confermatissimo a Decanter su Radio Due (con Tinto), trasmissione con la quale i suoi nuovi impegni professionali saranno in congiunzione per volontà della direttrice Paola Marchesini.