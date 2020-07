Easy Driver Racconta su Rai2, la conduttrice Marzia Valitutti è la figlia di Vira Carbone

Di Massimo Galanto giovedì 2 luglio 2020

Ecco chi è la nuova (sconosciuta) conduttrice dello storico programma Rai dedicato al mondo dell'auto e della mobilità

In pochi se ne sono accorti (la prima puntata, sabato 20 giugno, è stata vista da 259.000 spettatori per il 2,73%, mentre la seconda ha ottenuto 305.000 spettatori per il 3,23%) ma su Rai2 è iniziato Easy Driver Racconta, il programma dedicato al mondo dell'auto e della mobilità.

Alla conduzione del branded content in 12 puntate, spin off del classico programma Easy Driver, c'è Marzia Valitutti (con la partecipazione di Vincenzo Borgomeo e di Giorgietto Giugiaro). Se faticate ad associare al nome un volto, è più che giustificabile. La bella ragazza bionda, infatti, è praticamente al debutto televisivo, dopo aver avuto piccole esperienze in due film cinematografici, ossia Camminando nel cielo e Torno indietro e cambio vita.

Un particolare non trascurabile è che la Valitutti è la figlia di Vira Carbone, la cui conduzione di Buongiorno benessere (dal 2014) si è consolidata quando l'attuale direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, era capostruttura di Rai1.

La Carbone, sposata (in seconde nozze) con l'ex parlamentare Renzo Lusetti, tornerà con Buongiorno Benessere dal 12 settembre su Rai1 (quest'anno in diretta).

Insomma, su Rai1 la mamma, su Rai2 la figlia. Per Rai3 si riesce a far qualcosa?