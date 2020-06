Retroscena Blogo: Temptation Island, al via le registrazioni, andrà in onda in anticipo, ecco quando

Di Massimo Galanto sabato 20 giugno 2020

Sarebbe dovuto iniziare martedì 7 luglio, ma Mediaset avrebbe deciso di anticipare la messa in onda del reality estivo di Canale 5

Il debutto della nuova edizione - la prima in assoluto con in gioco sia coppie vip sia coppie nip - di Temptation Island era previsto, come da listini Publitalia, in data martedì 7 luglio alle ore 21.20 su Canale 5. Secondo quanto apprende Blogo, però, nelle ultime ore (le registrazioni sono iniziate in Sardegna due giorni fa) si sarebbe deciso di far partire anzitempo il reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia.

Stando a quanto ci risulta, la data attualmente scelta sarebbe quella di giovedì 2 luglio, anche se non sarebbe da escludere che si anticipi addirittura a martedì 30 giugno.

Intanto, tramite i social Temptation Island ha confermato le anticipazioni di Blogo, pubblicando i video di presentazione di due coppie in gara. Si tratta di quelle formate da Antonella Elia e dall'attore Pietro Delle Piane e da Manila Nazzaro e dall'ex calciatore Lorenzo Amoruso. Nei promo in questione non c'è un riferimento preciso alla data di messa in onda, ma un generico "prossimamente".