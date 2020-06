Temptation Island Vip 2020, Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane nel cast (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto venerdì 5 giugno 2020

Anticipazioni sulla nuova edizione vip di Temptation Island, che tornerà su Canale 5 a fine estate

Concluse le registrazioni di Uomini e donne (in onda fino a martedì prossimo) e in attesa della finale di Amici Speciali, in diretta stasera su Canale 5, Maria De Filippi sta lavorando in questi giorni a Temptation Island. Blogo è in grado di anticipare una delle coppie che prenderà parte all'edizione vip del reality prodotto dalla Fascino che sarà condotta da Alessia Marcuzzi.

Secondo quanto ci risulta, si tratterebbe di quella formata da Antonella Elia e da Pietro Delle Piane. L'attrice è reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, dove in più occasioni ha parlato del compagno, anche lui attore. La Elia (per la gioia del pubblico) è una collezionista di reality, avendo preso parte anche all'Isola dei famosi (per due volte!) e a Pechino Express.

Quest'ultimo a febbraio scorso è stato protagonista di una accesa discussione a distanza con Barbara d'Urso a Live.

Per quanto riguarda il periodo di messa in onda, Temptation Island Vip dovrebbe essere proposto su Canale 5 a fine estate, nel mese di settembre, mentre tra qualche settimana dovrebbe arrivare la versione nip condotta da Filippo Bisciglia. L'ipotesi di inversione - di cui noi stessi avevamo raccontato - sembrerebbe non essersi concretizzata.