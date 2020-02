Live Non è la d'Urso, Barbara d'Urso chiude il collegamento con il fidanzato di Antonella Elia (ripetendo 'Salutame a soreta')

Di Marco Salaris lunedì 17 febbraio 2020

Lite in diretta tra Pietro delle Piane e la conduttrice, fotocopia di quanto accaduto con Sergio Vessicchio lo scorso dicembre 2019.

"Salutame a soreta" Live non è la d'Urso - ciak seconda! A distanza di due mesi dopo il primo verace scontro tra Barbara d'Urso con Sergio Vessicchio (giornalista radiato dall'ordine dei giornalisti per insulti sessisti) che era costata a quest'ultimo la chiusura del collegamento immediata in conseguenza a toni e modi affatto graditi alla conduttrice, la scena si è ripetuta nella puntata di stasera.

Protagonista del 'reboot': Pietro delle Piane, fidanzato di Antonella Elia ultimamente finito agli onori delle cronache rosa per un presunto tradimento ai danni della showgirl ora nella casa del Grande Fratello VIP. Già 7 giorni fa la tensione fra la conduttrice e l'ospite si era notevolmente alzata per una macchina della verità che non regalava le soddisfazioni che avrebbe voluto avere delle Piane. Infatti il macchinario continuava a registrare risposte false dalle affermazioni dell'uomo sulle domande riguardanti la vicenda in cui è coinvolto.

Stavolta l'ospite è in collegamento, non è presente in studio, quindi con una difficoltà in più nel poter interagire con il parterre di ospiti tanto che delle Piane si è lamentato di un problema d'audio non poche volte, questo però non lo ha certamente privato di rispondere a ciò che gli veniva detto dallo studio di Milano. Convinto di non aver tradito Antonella Elia, delle Piane esplica il suo pensiero ma si accavalla alle altre voci di Karina Cascella, del direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti e della stessa d'Urso che, scocciata, ad un certo punto sferra il primo sfogo: "Continua a parlarmi in maniera cafona". L'uomo replica: "Voi siete in un circo dove ripetete sempre le stesse cose. Io sono un uomo libero! Sono libero e sono innamorato!".

Il round apparentemente si ferma qua per uno stacco pubblicitario, ma per delle Piane si tratta solo di ricaricare le pile, così nel blocco successivo arriva il fiume in piena. Barbara d'Urso spesso ribattezza i suoi programmi come 'casa sua', frase confidenziale che dà modo al pubblico e agli ospiti di sentirsi quanto a loro più agio possibile. Le parole vengono riprese dal fidanzato della Elia che le svolta in maniera imprevedibile: "Io ci sono stato tante volte a casa tua..." raccontando un fatto privato che evidentemente suscita nella conduttrice la rabbia come ben traspare dal suo volto:



Impara ad essere meno arrogante, meno presuntuoso. Non conosci le basi dell'educazione non solo televisiva ma anche verso una signora che ti sta parlando. Io potrei spegnere il microfono ma non lo faccio perché volo alto, molto più di te.

Delle Piane prosegue senza via di fine il suo sfogo lamentando persino la mancanza di trucco e parrucco oltre che una scarsa resa dell'audio in collegamento, la d'Urso tenta invano di riprendere la situazione per poter finire un concetto ma le viene reso impossibile da quello che è diventato uno sproloquio difficile da fermare, questo porta la conduttrice a finire la pazienza e spegnere il microfono: "Non ti devi permettere mai più a raccontare miei fatti privati che riguardano me, mia sorella, casa mia e i fatti miei" chiosando esattamente come 2 mesi fa esatti: "Detto questo, lo saluto caramente: Salutame a soreta!"

(Per il video clicca sull'immagine in alto)