Temptation Island 2020: Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso nel cast (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto mercoledì 10 giugno 2020

Anticipazione esclusiva: ecco un'altra coppia in gioco nel reality estivo di Canale 5

Dopo avervi anticipato la prima coppia, Blogo è in grado di svelare la seconda coppia che prenderà parte alla prossima edizione di Temptation Island. Secondo quanto apprendiamo, si tratterebbe di quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Miss Italia 1999, la Nazzaro è attualmente impegnata su Radio Zeta come speaker, ma nel corso della prossima estate dovrebbe prendere parte anche ad un nuovo programma di Rai2 guidato da Federico Quaranta (come anticipato da Blogo alcuni giorni fa), considerando che i tempi dovrebbero permetterlo (la registrazione di Temptation Island dovrebbe terminare intorno al 13 luglio). Foggiana di nascita, la Nazzaro ha condotto Mezzogiorno in famiglia nella stagione 2016-2017.

Il suo compagno - anche lui pugliese - è stato un calciatore di, tra le altre squadre, Bari, Fiorentina e Glasgow Rangers (in Scozia). Tra le sue esperienze televisive quella nel docu-reality di Tv8 Squadre da incubo, accanto al collega Gianluca Vialli. Nel 2018, inoltre, ha preso parte a Celebrity MasterChef Italia di Skyuno.

In gioco, insieme a Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso e ad Antonella Elia con Pietro Delle Piane), dovrebbe esserci - come scritto da Fanpage - anche la coppia formata da Gemma Galgani e Sirius, direttamente da Uomini e donne.