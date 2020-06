Tempation Island Vip si fonde con il Nip, Filippo Bisciglia conduttore (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto mercoledì 10 giugno 2020

Coppie celebri insieme a coppie di persone comuni, ecco come sarà la nuova edizione di Temptation Island (senza Alessia Marcuzzi!)

Colpo di scena: quella in onda prossimamente su Canale 5 sarà una edizione molto particolare di Temptation Island. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, sarà il risultato dell'unione della versione vip e di quella nip. Insomma, in gioco ci saranno sia coppie celebri (come quella formata da Antonella Elia e il suo compagno Pietro Delle Piane), sia coppie formate da persone comuni.

Il reality estivo prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi dovrebbe essere registrato in Sardegna a partire dal prossimo 20 giugno, con messa in onda su Canale 5 tra la fine del mese e l'inizio di luglio (attualmente sarebbe prevista, come da palinsesto Mediaset, martedì 7 luglio). Il tutto, ovviamente, coronavirus permettendo (il cast in questi giorni sarebbe sotto monitoraggio da parte dei medici).

La decisione di mischiare vip e nip sarebbe maturata dopo settimane di riunioni e di riflessioni. Su Blogo nei giorni scorsi vi avevamo raccontato l'ipotesi di anticipare la messa in onda dell'edizione vip rispetto a quella nip. Alla fine, però, avrebbe prevalso l'idea di mescolare le carte, dando vita ad una edizione totalmente inedita anche da questo punto di vista.

Chi ci sarà alla conduzione? Secondo quanto ci risulta, il conduttore sarà Filippo Bisciglia. Sarebbe clamorosamente fuori Alessia Marcuzzi, che lo scorso anno era stata al timone della versione vip..