Upfront 2020-21 Abc: meno comedy per l'autunno, due novità

Di Paolo Sutera giovedì 18 giugno 2020

La Abc ha annunciato il suo palinsesto per la stagione 2020-21, dando fiducia al fatto che si riusciranno ad avere nuovi episodi di serie tv già in autunno ed annunciando due novità

Anche la Abc, poche ore dopo la Nbc, ha svelato i suoi piani per il prossimo autunno, diventando l'ultimo dei grandi network a dire la sua sugli Upfront 2020-21. Anche in questo caso, come già avvenuto con la Cbs e con la Nbc, c'è fiducia che i set possano riaprire in estate, in modo da produrre nuovi episodi per l'autunno. Resta, però, l'incognita della data di partenza degli show, che potrebbe slittare rispetto al solito periodo di metà settembre.

Numerose le conferme, quindi, con qualche piccola novità: The Conners, ad esempio, eredita lo slot del mercoledì alle 21:00, occupato fino a quest'anno da Modern Family. A proposito di comedy, inoltre, il network ha deciso di ridurre il numero di serie comiche in palinsesto, almeno per l'autunno, passando dalle dieci della stagione appena conclusa alle quattro dei prossimi mesi. Il motivo è presto detto: fare spazio, il martedì, a The Bachelorette, rimandato a causa pandemia. Black-ish ed il suo spin-off mixed-ish, quindi, sono stati rimandati alla midseason.

Tra le comedy, ci sarà anche una novità: Call Your Mother, che vedrà Kyra Sedgwick nei panni della protagonista. Novità anche per i drama, con Big Sky, scritto da David E. Kelley e con protagonisti Kylie Bunbury e Ryan Phillippe. Per i fan di Grey's anatomy, il medical drama continuerà ad occupare lo slot del giovedì sera alle 21:00, scontrandosi con Law & Order: Unità speciale, spostato dalla Nbc alla stessa ora. Una sfida tra Meredith Grey ed Olivia Benson da non perdere.

Upfront Abc 2020-21, il palinsesto autunnale

20:00 Dancing With the Stars

22:00 The Good Doctor

MARTEDI'

20:00 The Bachelorett

22:00 Big Sky

MERCOLEDI'

20:00 The Goldbergs

20:30 American Housewife

21:00 The Conners

21:30 Call Your Mom

22:00 Stumptown

GIOVEDI'

20:00 Station 19

21:00 Grey's Anatomy

22:00 Million Little Things

VENERDI'

20:00 Shark Tank

21:00 20/20

DOMENICA

19:00 America's Funniest Home Videos

20:00 Supermarket Sweep

21:00 Who Wants To Be A Millionaire

22:00 The Rookie

Upfront 2020-21 Abc, le nuove serie tv

dalla penna di David E. Kelley, un drama tratto dai libri di C.J. Box. I detective privati Cassie Dewell (Kylie Bunbury) e Cody Hoyt (Ryan Phillippe) uniscono le forze con l'ex poliziotta ed ex moglie di lui, Jenny (Katheryn Winnick), per trovare due sorelle rapite da un autista di camion in Montana. Ma scopriranno che non sono le uniche ragazze scomparse, dando il via ad una corsa contro il tempo per evitare che altre donne spariscano nel nulla. Prodotto da 20th Century Fox Television ed A+E Studios.

COMEDY

Call Your Mother: Jean Raines (Kyra Sedgwick) è una madre che si chiede come sia possibile che i suoi figli ora vivano a migliaia di chilometri di distanza da lei. Decide così che il suo posto è con la sua famiglia e, quindi, si trasferisce più vicino a loro. I suoi figli si renderanno conto che hanno ancora bisogno di lei. Prodotto da Abc Studios e Sony Pictures Television.